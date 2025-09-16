Fiestas Patrias: Experto explica cómo cuidarse de la acidez estomacal durante las celebraciones

Existen distintos antiácidos que pueden ayudar con este problema de salud que se presenta mayoritariamente en épocas de festividades, donde se consume más alcohol y alimentos.

Uno de los problemas de salud más frecuentes durante las festividades es la acidez estomacal. Durante las Fiestas Patrias, por ejemplo, es común comer asados y consumir alcohol, incluyendo el uso de condimentos y aderezos.

Por ello, el profesor Mario Rivera, académico adscrito al Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, entregó algunas recomendaciones a la población para cuidarse de este problema.

La acidez estomacal es un “exceso de ácido en el estómago que se asocia a un malestar caracterizado por ardor en la zona del esternón y a veces vinculado al reflujo gastroesofágico. Para su tratamiento hay dos grandes grupos de medicamentos, los que se comercializan con receta y los con venta libre”.

Este segundo grupo corresponde a los antiácidos, que actúan neutralizando el ácido que está en el estómago y que están compuestos principalmente de sales de magnesio y aluminio. Generalmente, se encuentran en formato de tabletas saborizadas masticables o que pueden tragarse con agua.

“En general, son sustancias que uno les llama bases. Estas sustancias básicas al combinarse con el ácido se neutralizan entre ellas y con eso se calma y disminuye esa sensación de ardor”, explicó el profesor.

Y añadió que se pueden complementar con otros compuestos: “Algunas vienen con alginato, que es una sustancia que aumenta la densidad del moco en el estómago. Y eso ayuda a aliviar también la irritación que hay sobre los tejidos estomacales y del esófago”.

Rivera también señaló que hay otro grupo de antiácidos que contienen simeticona, que es una especie de “detergente” que ayuda a disminuir la flatulencia. Este tipo puede venir en formato líquido y actúa de forma más rápida.

Por otro lado, el académico habló sobre la popular sal de fruta, que contiene bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Al tomar el bicarbonato, se neutraliza el ácido; mientras que la función del ácido cítrico es generar las burbujas.

“Se recomienda colocar el agua primero y después poner la sal de fruta, porque si no se sube. La sal de fruta tiene algunas contraindicaciones porque tiene alto contenido de sodio. Las personas que sufren de hipertensión arterial deberían tener precaución, ya que el exceso de sodio puede llevar a aumentos en la presión sanguínea”, acotó.

Es recomendable tener a la vista algunas consideraciones antes de consumir antiácidos.

Estos deben ser ingeridos por cortos períodos de tiempo, solo cuando surjan molestias. En caso de tener dolores recurrentes, lo mejor es consultar con un especialista. Para ello, se indican medicamentos antiulcerosos que requieren receta médica para ser comprados.

Los antiácidos, además, pueden alterar la absorción de otros fármacos, por lo que es importante consultar con un médico si existen dudas.

No tienen contraindicaciones en embarazadas.

“La recomendación es a la moderación porque son varios días de fiesta”, afirmó el profesor.