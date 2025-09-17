Fiestas Patrias 2025 en Santiago: Red Movilidad reforzará recorridos hacia fondas

El sistema de transporte público de Santiago anunció un programa especial de operación durante el 17, 18 y 19 de septiembre. ¿Qué recorridos serán reforzados?

Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el sistema de transporte público de Santiago anunció un programa especial de operación entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

El plan contempla un refuerzo de buses desde las 18:00 hasta las 05:30 horas, con el objetivo de facilitar los traslados hacia fondas, ramadas y puntos de alta concentración de personas.

También se incrementará la frecuencia en los recorridos que rodean fondas tradicionales de Renca, La Florida, Huechuraba y La Reina, además de reforzar los servicios que circulan por los principales ejes de la capital y aquellos que conectan con los terminales de buses interurbanos.

En paralelo, se habilitarán buses especiales para los eventos masivos del Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, dos de los puntos que suelen reunir a miles de asistentes durante estas fechas.

Refuerzos en recorridos habituales hacia fondas

B24 por Fonda Familiar en Renca

322 por Fonda Doña Florinda en La Florida

117 por Yein Fonda en Huechuraba

D08 por Parque Padre Hurtado en La Reina

Servicios habituales reforzados en ejes y puntos principales:

Gran Avenida – San Diego (201)

Recoleta – Santa Rosa (203)

Vicuña Mackenna – Alameda (210, F30n)

Av. Matta – Av. Grecia (506, 507)

Av. La Florida (114)

Av. Pedro de Valdivia (103, 117)

Av. Independencia (308)

San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes (426)

Caletera Ruta 5 (302, 302n)

Clotario Blest (119).

Servicios especiales para fondas

Parque O’Higgins: 210x (a Puente Alto), 307x (a Quilicura), 401x (a Maipú), 105x (a Renca).

Estadio Nacional: 506x (a Peñalolén), 516x (a Alameda y Pudahuel Sur), 114x (a La Florida y Puente Alto).

Refuerzos en terminales de buses

El miércoles 17 y domingo 21 se aumentará la frecuencia de los recorridos que conectan con Estación Central: