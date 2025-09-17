Servicios fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025 en Santiago: Red Movilidad reforzará recorridos hacia fondas

Por CNN Chile

17.09.2025 / 15:43

El sistema de transporte público de Santiago anunció un programa especial de operación durante el 17, 18 y 19 de septiembre. ¿Qué recorridos serán reforzados?

Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el sistema de transporte público de Santiago anunció un programa especial de operación entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

El plan contempla un refuerzo de buses desde las 18:00 hasta las 05:30 horas, con el objetivo de facilitar los traslados hacia fondas, ramadas y puntos de alta concentración de personas.

También se incrementará la frecuencia en los recorridos que rodean fondas tradicionales de Renca, La Florida, Huechuraba y La Reina, además de reforzar los servicios que circulan por los principales ejes de la capital y aquellos que conectan con los terminales de buses interurbanos.

En paralelo, se habilitarán buses especiales para los eventos masivos del Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, dos de los puntos que suelen reunir a miles de asistentes durante estas fechas.

Refuerzos en recorridos habituales hacia fondas

  • B24 por Fonda Familiar en Renca
  • 322 por Fonda Doña Florinda en La Florida
  • 117 por Yein Fonda en Huechuraba
  • D08 por Parque Padre Hurtado en La Reina

Servicios habituales reforzados en ejes y puntos principales:

  • Gran Avenida – San Diego (201)
  • Recoleta – Santa Rosa (203)
  • Vicuña Mackenna – Alameda (210, F30n)
  • Av. Matta – Av. Grecia (506, 507)
  • Av. La Florida (114)
  • Av. Pedro de Valdivia (103, 117)
  • Av. Independencia (308)
  • San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes (426)
  • Caletera Ruta 5 (302, 302n)
  • Clotario Blest (119).

Servicios especiales para fondas

  • Parque O’Higgins: 210x (a Puente Alto), 307x (a Quilicura), 401x (a Maipú), 105x (a Renca).
  • Estadio Nacional: 506x (a Peñalolén), 516x (a Alameda y Pudahuel Sur), 114x (a La Florida y Puente Alto).

Refuerzos en terminales de buses

El miércoles 17 y domingo 21 se aumentará la frecuencia de los recorridos que conectan con Estación Central:

  • 210: La Florida, Puente Alto.
  • 401: Maipú, Providencia, Las Condes.
  • 120: Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo (por General Velásquez).

