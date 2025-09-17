Los cortes parrilleros que mejor rinden este 18: Guía práctica para elegir, preparar y lograr el punto

Criterios de compra, temperaturas internas y técnicas claras para un asado parejo con vacuno, cerdo y cordero, con alternativas para distintos presupuestos.

Vacuno, cerdo y cordero cubren todos los presupuestos. Esta guía ordena cortes populares en Chile, define criterios de compra y propone técnicas claras para un asado parejo, sin “secretos” ni recetas mágicas.

Cómo elegir bien

Marmoleo y color. Grasa intramuscular fina y blanca; carne rojo cereza, sin manchas oscuras.

Grasa intramuscular fina y blanca; carne rojo cereza, sin manchas oscuras. Textura. Fibra firme al tacto y superficie seca; evitar exceso de líquido en el envase.

Fibra firme al tacto y superficie seca; evitar exceso de líquido en el envase. Grosor. Entre 2,5 y 4 cm para cortes al golpe de calor; piezas más delgadas pierden jugos con facilidad.

Entre 2,5 y 4 cm para cortes al golpe de calor; piezas más delgadas pierden jugos con facilidad. Temperatura previa. Dejar los cortes a temperatura ambiente por 20–30 minutos antes de la parrilla para una cocción pareja.

Dejar los cortes a temperatura ambiente por 20–30 minutos antes de la parrilla para una cocción pareja. Sal. Sal gruesa o parrillera justo antes del fuego; en cortes muy gruesos, volver a salar tras el primer sellado.

Vacuno: cortes probados y por qué funcionan

Lomo vetado (ribeye). Alto marmoleo, sabor intenso y jugosidad estable. Fuego medio-alto; retirar a 55–60 °C.

Alto marmoleo, sabor intenso y jugosidad estable. Fuego medio-alto; retirar a 55–60 °C. Lomo liso (sirloin). Más magro y de masticación firme. Mejor en 3–4 cm de grosor; 58–62 °C.

Más magro y de masticación firme. Mejor en 3–4 cm de grosor; 58–62 °C. Punta de ganso (picanha). Capa de grasa protectora. Marcar por el lado graso y terminar a calor medio; 56–60 °C.

Capa de grasa protectora. Marcar por el lado graso y terminar a calor medio; 56–60 °C. Entraña. Fibra larga y sabor potente. Cocción rápida a alta temperatura; 52–55 °C.

Fibra larga y sabor potente. Cocción rápida a alta temperatura; 52–55 °C. Asado de tira. Hueso y colágeno aportan profundidad. Sellado fuerte y luego zona indirecta prolongada hasta ablandar.

Hueso y colágeno aportan profundidad. Sellado fuerte y luego zona indirecta prolongada hasta ablandar. Tapabarriga (flank). Buen rendimiento y gran sabor. Golpe de calor y descanso largo; corte a contrapelo al servir.

Buen rendimiento y gran sabor. Golpe de calor y descanso largo; corte a contrapelo al servir. Huachalomo / sobrecostilla. Mayor tejido conectivo y sabor marcado. Mejor en “bajo y lento” en zona indirecta.

Cerdo y cordero: alternativas versátiles

Costillar de cerdo. Temperatura moderada y tiempo extendido hasta ablandar; glaseo ligero en los últimos minutos.

Temperatura moderada y tiempo extendido hasta ablandar; glaseo ligero en los últimos minutos. Pulpa o bondiola. Alto colágeno, tolera cocciones largas y jugosas. Ideal para desmechar.

Alto colágeno, tolera cocciones largas y jugosas. Ideal para desmechar. Chuleta centro. Pieza magra que exige precisión; retirar a 62–65 °C.

Pieza magra que exige precisión; retirar a 62–65 °C. Costillar de cordero. Sellado rápido y control de calor; 54–58 °C para textura tierna y sabrosa.

Técnica en tres pasos

Sellado. Calor alto para dorar y formar costra. Evitar pinchar para no perder jugos. Cocción al punto. Tras el sellado, mover a zona media o indirecta según el corte; buscar temperatura interna pareja. Descanso. 5–10 minutos fuera del fuego con cobertura ligera. El jugo se redistribuye y la fibra se relaja.

Referencias de temperatura interna

Proteína Punto sugerido Temperatura interna Vacuno Rojo/Jugoso 52–57 °C Vacuno Medio 58–63 °C Vacuno A punto 64–68 °C Cerdo (cortes enteros) Jugoso seguro 63–65 °C Pollo Cocción completa 74 °C

Errores comunes que arruinan la parrilla

Dar vuelta la carne a cada instante. Mejor dos o tres intervenciones por lado.

Fuego desparejo sin zonas. La parrilla ideal ofrece sector alto, medio y bajo.

Exceso de salsas antes del punto. Glaseo final para evitar amargor.

Corte inmediato tras salir del fuego. El descanso evita pérdida de jugos en la tabla.

Guía rápida de tiempos orientativos por lado

Entraña 2 cm: 1–2 minutos por lado; luego descanso.

1–2 minutos por lado; luego descanso. Lomo vetado 3–4 cm: 3–4 minutos por lado; 4–6 minutos adicionales en zona media.

3–4 minutos por lado; 4–6 minutos adicionales en zona media. Picanha en bifes 3 cm: 3 minutos por el lado graso y 2–3 por el otro; terminar a fuego medio.

3 minutos por el lado graso y 2–3 por el otro; terminar a fuego medio. Chuleta de cerdo 2,5–3 cm: 3–4 minutos por lado; retirar a 63–65 °C.

3–4 minutos por lado; retirar a 63–65 °C. Costillar de cerdo: 90–120 minutos en indirecto; glaseo al final.

90–120 minutos en indirecto; glaseo al final. Asado de tira grueso: Sellado fuerte y 2–3 horas en indirecto hasta ablandar.

*Los tiempos dependen de grosor, parrilla y clima. El termómetro resuelve dudas.

Acompañamientos que elevan el asado

Vegetales a la parrilla. Pimentón, cebolla, zapallo italiano y choclo con mantequilla compiten con cualquier corte.

Pimentón, cebolla, zapallo italiano y choclo con mantequilla compiten con cualquier corte. Pebre, chancho en piedra y mayonesa casera. Salsas simples que realzan sin tapar.

Salsas simples que realzan sin tapar. Pan crujiente y papas al rescoldo. Texturas y carbohidratos que completan el plato.

Consejo final

Conviene planificar el asado como un servicio: lista de cortes, orden de la parrilla, zonas de calor y utensilios a mano. La precisión convierte una reunión en una experiencia memorable. Ante cualquier duda, el termómetro manda.