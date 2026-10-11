Feriado del 12 de octubre: ¿Cómo funcionará el comercio este lunes?

Este lunes 12 de octubre es feriado en Chile por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos, anteriormente conocido como el Día de la Raza, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La actual denominación rige desde la publicación de la Ley N.º 19.668, en el año 2000.

La fecha se enmarca en el único fin de semana largo de octubre. Sin embargo, no corresponde a un feriado irrenunciable, como sí lo son el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre.

Por esta razón, los supermercados, centros comerciales y el comercio en general pueden funcionar con normalidad, aunque existe la posibilidad de que algunos establecimientos modifiquen sus horarios de atención.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Tras el 12 de octubre, el siguiente feriado del calendario será el sábado 31 de octubre, cuando se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, se celebrará el Día de Todos los Santos.

Finalmente, en diciembre, el calendario contempla dos feriados: el martes 8, por la Inmaculada Concepción, y el viernes 25, por Navidad, que corresponde al único feriado irrenunciable del periodo.