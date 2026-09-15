Equinoccio de primavera: Este es el día y hora exactos en que se producirá el cambio de estación

Con la llegada del cambio de hora en Chile, se percibe que los días son más largos debido a la mayor cantidad de horas de luz. Con ello también llegan los días más calurosos y los vientos característicos de septiembre.

Y es que de a poco nos acercamos a una nueva temporada: la primavera en Chile.

Los últimos días de septiembre, se vive el equinoccio de primavera, luego de un complejo invierno marcado por sistemas frontales en gran parte del país.

¿Cuándo llega la primavera?

El martes 22 de septiembre a las 21:05 horas comenzará oficialmente la primavera astronómica en Chile.

En el hemisferio norte, en tanto, comenzará la temporada de otoño.

El profesor emérito de la Universidad de Chile y astrónomo José Maza explicó que el equinoccio ocurre cuando “la trayectoria del Sol en el cielo, en la órbita aparente del Sol, está inclinada con respecto al ecuador celeste, está inclinada 23° y medio, más o menos. En dos épocas del año, el 21 —por ahí— de marzo y el 21, 22 o 23 de septiembre, el Sol cruza el ecuador. En marzo cruza de sur a norte y en septiembre cruza de norte a sur”.

Así, el término equinoccio significa “noches iguales”. Maza señaló que se trata del momento del año en que el día y la noche tienen una duración muy similar, cercana a las 12 horas.

En tanto, Francisca Contreras, licenciada en Ciencias, mención Astronomía, y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, comentó que “el único fenómeno observable que trae un equinoccio es la duración del día y la noche, ya que en invierno tenemos días cortos y noches largas y, luego del equinoccio, empezamos a tener días cada vez más largos, acortando las noches hasta el 21 de diciembre”.