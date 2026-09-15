Martínez acusa a Kast de falta de “carácter de Estado” por abrir debate sobre indultos a condenados por DD.HH.

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó duramente al Presidente José Antonio Kast por mantener abierta la discusión sobre eventuales indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En entrevista con CNN Chile Radio, la dirigenta abordó las solicitudes de indulto que han llegado al Gobierno y criticó que el Ejecutivo invoque razones humanitarias sin descartar categóricamente beneficios para condenados por este tipo de delitos.

“Que el Presidente diga que es inhumano que una persona muera en la cárcel, al mismo tiempo que no da claridad de si va a indultar o no a personas que desaparecieron, torturaron y mataron a compatriotas, a mí me parece de una frialdad y una falta de carácter de Estado brutal”, sostuvo.

Martínez agregó que, a su juicio, el Mandatario tiene una responsabilidad especial en esta materia por representar al conjunto del país.

“Se le dio el honor de ser el Presidente de todos los chilenos y chilenas”, afirmó.

#CNNChileRadio | Constanza Martínez, secretaria general del Frente Amplio sobre Gobierno de Kast: “Durante este Gobierno se han destruído cerca de 20 mil empleos y estamos llegando a cifras bien grandes (…) Cuando tuvimos la discusión de la Megarreforma, el propio Gobierno dijo… pic.twitter.com/dG1HhLl4S4 — CNN Chile (@CNNChile) September 15, 2026

“Fue el Estado de Chile el que desapareció, torturó y mató”

La secretaria general del Frente Amplio planteó que cualquier discusión sobre razones humanitarias debe considerar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

“Le recuerdo al Presidente de la República que fue el Estado de Chile el que desapareció, torturó y mató a compatriotas”, señaló.

Durante la conversación mencionó el caso de Miguel Krassnoff para cuestionar que puedan evaluarse beneficios para condenados que, según sostuvo, no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con el esclarecimiento del destino de las víctimas.

“Personas que no han pedido perdón, que no han dicho dónde están”, afirmó.

FA descarta respaldar indultos en estos casos

Consultada directamente sobre si el Frente Amplio podría aceptar, bajo alguna circunstancia, un indulto para una persona condenada por violaciones a los derechos humanos, Martínez descartó esa posibilidad.

“No. Bajo ningún punto de vista”, respondió.

La dirigenta también acusó al Gobierno de actuar pensando principalmente en su propio sector político y sostuvo que el debate sobre los indultos refleja, a su juicio, una ausencia de una mirada de Estado.