Bono de Recuperación entrega hasta $1,5 millones: Quiénes pueden recibirlo

El Bono de Recuperación es una ayuda económica destinada a familias afectadas por emergencias, desastres o catástrofes que hayan sufrido daños en sus viviendas o enseres.

El aporte puede alcanzar hasta $1.500.000 por grupo familiar, dependiendo del nivel de afectación registrado por las autoridades.

El beneficio entrega recursos de libre disposición para enfrentar necesidades inmediatas tras una emergencia.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Recuperación?

El aporte está dirigido a hogares damnificados que hayan sufrido daños producto de una emergencia, desastre o catástrofe.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento utilizado para registrar a las familias afectadas y evaluar el nivel de daño.

Por esta razón, no todas las personas damnificadas reciben necesariamente el monto máximo, ya que el pago depende de la evaluación realizada mediante este catastro.

¿Cuánto dinero entrega?

En los casos en que el beneficio contempla cuatro niveles de afectación, los montos son los siguientes:

Afectación baja: $375.000.

$375.000. Afectación media: $750.000.

$750.000. Afectación alta: $1.125.000.

$1.125.000. Afectación muy alta: $1.500.000.

¿Es necesario postular?

El Bono de Recuperación no contempla una postulación tradicional.

Las nóminas de beneficiarios se elaboran a partir de la información recogida mediante la FIBE, por lo que es fundamental que el hogar haya sido registrado por las autoridades tras la emergencia.

El pago puede realizarse mediante un depósito en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar o, según las condiciones de cada entrega, mediante cobro presencial en BancoEstado.

¿Cómo saber si te corresponde?

Las personas pueden revisar su información a través de Mi FIBE.

Para realizar la consulta se debe ingresar con ClaveÚnica y contar con el número de folio entregado al momento de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia.