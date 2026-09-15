Empresa de seguros deberá indemnizar con casi $10 millones a dueño de vehículo dañado por tromba marina: Firma había rechazado el pago

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile SA a pagar $9.700.000 al dueño de un vehículo asegurado que resultó dañado durante una tromba marina registrada en Talcahuano, en mayo de 2019.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Primera Sala acogió el recurso de casación en la forma presentado por la parte demandante y anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había rechazado la demanda al considerar que el automóvil era utilizado con fines comerciales y no particulares al momento del siniestro.

El máximo tribunal centró su análisis en el artículo 531 del Código de Comercio, que establece que un siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable a la aseguradora. Según explicó la Corte, correspondía a Mapfre aportar los antecedentes necesarios para desvirtuar esa presunción y demostrar que el hecho quedaba fuera de la cobertura contratada.

La Suprema sostuvo que el fallo recurrido valoró las pruebas y concluyó que el vehículo había sido destinado al transporte de pasajeros, pero no explicó de qué manera esos antecedentes permitían derribar la presunción legal de cobertura.

“Encontrándose favorecida la parte demandante con una presunción, resultaba imperativo para los juzgadores desarrollar las consideraciones que diesen cuenta de cómo aquella fue derribada”, señala la resolución.

A juicio de la Sala Civil, esa falta de fundamentación constituyó un vicio que tuvo influencia sustancial en la decisión, debido a que se dio por acreditado un incumplimiento del asegurado sin una justificación suficiente.

Por ello, en sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado el 9 de noviembre de 2022 por el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, que había ordenado el pago de los $9,7 millones.