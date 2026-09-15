Inversionistas extranjeros desplazan a las AFP como principales tenedores de la deuda nacional con un 35%

El stock de títulos de deuda emitidos por emisores locales chilenos alcanzó US$ 440.556 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, equivalente a 116,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según las Estadísticas del Mercado de Valores de Renta Fija e Intermediación Financiera publicadas por el Banco Central.

La cifra representa un aumento de US$ 15.759 millones respecto del trimestre anterior, el mayor incremento trimestral registrado desde 2022.

De acuerdo con la entidad financiera, ese resultado se explica principalmente por la mayor emisión neta del Gobierno y de las empresas no financieras, además de la mayor circulación de Pagarés del Banco Central. El efecto fue parcialmente compensado por la apreciación del peso frente al dólar, que redujo el valor en pesos de los instrumentos emitidos en moneda extranjera.

Gobierno lidera aumento del stock de deuda

El Gobierno fue el actor que más impulsó el crecimiento del trimestre. Sus bonos en el mercado local pasaron de US$ 102.575 millones a US$ 108.193 millones, un alza de US$ 5.619 millones, equivalente a 5,5%, muy por sobre la expansión del stock total del mercado.

Con ello, el saldo total del Gobierno, sumando mercado local y externo, se ubicó en US$ 160.044 millones, tras una emisión neta de US$ 4.513 millones en el mercado local y de US$ 241 millones en el exterior durante el trimestre.

Las empresas no financieras también aumentaron sus obligaciones, con una emisión neta de bonos de US$ 1.103 millones en el mercado local y US$ 1.932 millones en el externo, llevando su stock conjunto a US$ 104.187 millones.

El Banco Central, por su parte, colocó Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) por US$ 3.856 millones en el trimestre, alcanzando un stock de US$ 32.181 millones.

Inversionistas extranjeros son los principales tenedores

En materia de tenedores, todos los sectores aumentaron sus tenencias de deuda durante el trimestre, pero los inversionistas extranjeros consolidaron su posición como el principal tenedor individual del mercado.

Su cartera creció US$ 4.012 millones, cerrando el trimestre con un stock de US$ 154.590 millones, equivalente a 35,1% del stock total, impulsado por la adquisición de bonos de Gobierno y de empresas no financieras.

Los fondos de pensiones, en cambio, se ubicaron muy por debajo, con un stock de US$ 96.855 millones, equivalente a 22% del total, pese a haber incrementado sus inversiones en US$ 1.984 millones durante el trimestre, principalmente en bonos de empresas no financieras, PDBC y bonos bancarios.

Fondos de pensiones pierden participación frente a extranjeros

La comparación histórica muestra un cambio estructural relevante en la composición de los tenedores de deuda chilena. Según el cuadro histórico del Banco Central, la participación de los fondos de pensiones en el stock total de deuda cayó de 32,5% en 2018 a 22% en el segundo trimestre de 2026, una reducción de 10,5 puntos porcentuales en ocho años.

En el mismo período, la participación de los inversionistas extranjeros subió de 24,1% a 35,1%, una ganancia casi idéntica en magnitud a la pérdida registrada por los fondos de pensiones.

El desglose de la tenencia extranjera muestra además que la mayor parte de esa exposición ocurre a través del mercado externo y no del local. De los 35,1 puntos porcentuales que representan los inversionistas extranjeros, 30,5 puntos corresponden a instrumentos adquiridos en el mercado externo, mientras solo 4,5 puntos provienen de compras en el mercado local chileno.

Bancos y fondos mutuos también aumentan sus tenencias

Otros sectores tenedores también aumentaron su participación en el período. Los bancos comerciales incrementaron su stock en US$ 4.729 millones, principalmente por inversión en PDBC y bonos de Gobierno, alcanzando US$ 49.877 millones, equivalente a 11,3% del stock total.

Los fondos mutuos y de inversión, en tanto, sumaron US$ 3.187 millones adicionales, cerrando en US$ 79.881 millones, un 18,1% del total, al incorporar principalmente certificados de depósito a plazo y bonos de Gobierno y de empresas.

En contraste, la participación del propio Banco Central como tenedor de deuda se redujo de manera sostenida en el mismo período de ocho años, desde 3,3% en 2018 a apenas 0,7% en la actualidad, consolidando el retiro paulatino de la institución como comprador directo de instrumentos de deuda del mercado.