Caso Fodich: Decretan prisión preventiva para tres nuevos imputados por secuestro extorsivo y asociación criminal

El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de tres imputados vinculados al caso de una red de secuestros extorsivos, asociación criminal, extorsión, entre otros hechos.

La medida fue decretada debido a la peligrosidad de los individuos. Se mantiene el plazo de investigación entregado el viernes pasado de 150 días.

La Fiscalía Supraterritorial indicó que con estos tres individuos, serían un total de 10 personas que se encuentran en prisión preventiva por este caso que investiga la institución junto a la PDI.

La causa se enmarca en el caso donde es investigado el abogado y exfiscal Vinko Fodich y funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Los tres sujetos que quedaron bajo la máxima medida cautelar tendrían distintos grados de participación en la asociación.

El fiscal jefe Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Supraterritorial, indicó que durante esta jornada se comunicaron los cargos a los tres nuevos imputados.

“Se señalaron los antecedentes y los hechos por los cuales estaban siendo imputados; los delitos ya eran conocidos. En este caso, aparte del delito de asociación criminal y los delitos de secuestro extorsivo y extorsión, más los delitos conexos que fueron comunicados en la audiencia anterior, también se agregó un delito aparte”, sostuvo.

Se trata de soborno reiterado en uno de los imputados, por “las consultas realizadas a sistemas de la PDI en relación a las víctimas de este caso, por los cuales entregó una determinada cantidad de dinero de manera reiterada en el tiempo. Es por eso que la formalización también agregó estos nuevos antecedentes”.