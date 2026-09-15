Empresas enfrentan el desafío de escalar la inteligencia artificial con impacto real en sus negocios

Expertos reunidos en torno a Matrix Consulting plantean que incorporar IA requiere definir primero el propósito estratégico, adaptar los modelos a la realidad de cada organización y fomentar una cultura de experimentación.

La inteligencia artificial promete revolucionar los negocios, pero integrarla con éxito es un desafío mayor de lo que parece.

Jean Paul de Dompierre, VP de IA y Digital de Matrix Consulting, explicó: “Vemos que la verdad es que si bien hay una adopción alta del uso de ChatGPT y Claude en el uso diario en el trabajo de las personas, sí vemos que menos de un 5% de las empresas están escalando inteligencia artificial a escala e incluso cuatro de cada diez están abandonando algunas de sus iniciativas de IA este año”.

¿Por qué tantas iniciativas quedan a mitad de camino? El error más frecuente es incorporar la herramienta tecnológica sin haber definido primero el propósito estratégico del negocio.

Esteban Roumat, socio de Matrix Consulting, sostuvo que “la compañía tiene que tener muy claro el por qué quiere implementar IA, cuál es el valor que quiere transmitir y desde ahí poner la tecnología al servicio. No es al revés, muchas veces nos toca ver compañías que por querer impulsar una transformación o por querer aumentar el uso de la tecnología empiezan a automatizar o empiezan a utilizar IA en procesos que realmente no van a tener impacto en el negocio o que no van a generar una transformación”.

Pedro Halcartegaray, socio en Notus, señaló: “Lo que uno hace en estos casos es trabajar con el equipo en la implementación, que usen los modelos, que vayan entendiendo las soluciones que van entregando y al mismo tiempo uno tiene que ir adaptando los modelos para que las soluciones que entreguen calcen con la realidad”.

Pero definir el valor no basta, en la práctica la innovación choca con la operación diaria si los equipos no confían en las nuevas decisiones automatizadas.

“Dense dos semanas, elijan un proceso, elijan una herramienta y prueben. En esas dos semanas prueben el impacto. No funcionó, cambien. Como hacer algo bastante ágil y no con el miedo del momento perfecto para utilizarlo o el proceso perfecto para generar ese impacto que dé dinero, por ejemplo, sino que estar constantemente construyendo y cambiando para mí es el mejor consejo que le podría dar a una empresa”, afirmó Juan Gutiérrez, Head of IA en Drimo.

Lograr esta adaptación exige un cambio de cultura organizacional. Las compañías deben perder el miedo de equivocarse y abrazar un modelo de experimentación rápida.

Joel Rivas, Product Manager de Matrix Consulting, explicó que “inicialmente empezó como una consultora, pero actualmente tenemos una suite de productos de analítica, de machine learning y de IA que ayuda a nuestros clientes de diferentes industrias como minería, consumo masivo, a agilizar su operación, a tomar mejores decisiones, a predecir el futuro”.

Orquestar esta transformación requiere un socio experto. Es aquí donde Matrix Consulting acompaña a las organizaciones con herramientas concretas para dar el salto definitivo.

“La IA, digamos que es como una capa que cubre todas las tecnologías. La IA lo que viene es a hacerlo más óptimo, a acelerarlo, pero a niveles increíbles”, sostuvo Eduardo Gorrín, gerente comercial de América Digital.

Una evolución tecnológica que ya no es opcional. El momento de escalar la inteligencia artificial con impacto real en la última línea es ahora.