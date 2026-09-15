Entremares estrena “Metamorfosis” y apuesta por el concepto de “Regional Chileno”

Entremares inicia una nueva etapa con el estreno de “Metamorfosis”, un disco que amplía las fronteras de su propuesta y conecta su identidad folclórica con un sonido más contemporáneo y transversal. La agrupación, con más de una década de trayectoria, construyó su carrera en torno a la renovación de la cueca y alcanzó hitos como el primer lugar del Top 50 Chile de Spotify con “A Tu Lado”.

Un giro sonoro sin abandonar la raíz

El álbum, grabado y trabajado durante varios meses, incorpora arreglos más elaborados, una aproximación más pop y, por primera vez en la historia del grupo, guitarra eléctrica. La banda define este camino bajo el concepto de “Regional Chileno”, en busca de un punto de equilibrio entre la tradición y una sonoridad capaz de dialogar con la música latinoamericana actual.

“Hay una búsqueda de equilibrio entre nuestro sonido más tradicional y este nuevo Entremares más popero”, explica Mauro Stuardo, uno de los compositores del grupo. Entre sus referencias musicales, la agrupación pone atención en el trabajo melódico y lírico de artistas mexicanos como Carín León y Christian Nodal, mientras mantiene el componente romántico que la caracteriza.

Cumbia, balada y colaboraciones

“Metamorfosis” también recupera inquietudes presentes en los comienzos del grupo. Es el caso de “Sólo Yo”, tema que suma la cumbia al repertorio y cuenta con la participación de La Combo Tortuga. La colaboración nació durante el Festival del Huaso de Olmué: “Queríamos volver a hacer una cumbia, como en nuestros comienzos. Lo hicimos con el espíritu de volver a abrir nuestro repertorio”, comenta Stuardo.

Otro encuentro destacado es “Temporales de Olvido”, junto a Andrés de León, que cruza la experiencia de uno de los nombres más reconocidos de la balada y el pop chileno con la identidad cuequera de la banda. “Fue un sueño trabajar con Andrés de León. Fue un salto grande trabajar con una persona con tanta experiencia y tan perfeccionista”, señala el compositor, quien recuerda que adaptar la interpretación al fraseo de una cueca resultó un reto para el cantante.

Sobre el resultado final, Stuardo sostiene que “cada canción tiene su alma, una magia especial”. El plan del grupo ahora apunta fuera de Chile: “Nuestro gran objetivo es internacionalizar nuestra carrera”, con la intención de explorar otros estilos y concretar colaboraciones con artistas internacionales.