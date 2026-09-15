Petróleo sigue al alza y roza los US$ 110 tras aumento de ataques en Medio Oriente

El petróleo volvió a subir con fuerza este martes y quedó a tiro de tocar los US$ 110.

En concreto, el WTI llegó a tocar los US$ 106,72 por barril y el Brent los US$ 109,43, después de haber llegado durante la jornada a los niveles más altos desde mayo.

El tráfico por el estrecho de Ormuz casi se frenó: el lunes cruzaron apenas cuatro embarcaciones de carga, frente a un promedio cercano a 125 antes del conflicto.

A esto se suma el aumento de ataques en la región, alejando la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Petróleo WTI El petróleo WTI supera los US$ 106 por barril y acumula un alza de 30,6% Evolución de los precios máximos diarios del petróleo WTI entre el 3 de agosto y el 15 de septiembre de 2026. 03 AGO. US$ 81,30 15 SEP. US$ 106,21 VARIACIÓN +30,6% 81,30 82,33 76,70 78,51 78,77 81,33 83,34 82,93 82,18 82,99 85,04 85,07 85,84 87,69 87,51 86,57 85,84 83,31 84,27 83,78 86,79 90,97 92,29 93,14 92,17 92,40 93,30 94,73 96,93 104,04 104,46 104,95 106,21 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 14/09 15/09

Agustín Vargas, analista de Capitaria, explicó que en Arabia Saudita, los nuevos ataques hutíes volvieron a afectar infraestructura energética y obligaron a interrumpir cargamentos desde Yanbu, mientras el oleoducto East-West continúa fuera de operación.

“Esto es importante porque esa ruta permite sacar petróleo saudí hacia el Mar Rojo sin depender del Estrecho de Ormuz. Durante esta jornada, además, se conoció que Saudi Aramco canceló o retrasó algunos cargamentos destinados a Europa, lo que empieza a mostrar un impacto real sobre los flujos físicos de crudo“, señaló.

En esa línea, agregó que se suman interrupciones en Libia, donde tres campos petroleros dejaron de operar, y nuevos ataques sobre infraestructura energética en la región: “Por eso el mercado está empezando a mirar el escenario de una manera distinta: ya no es solamente cuánto puede durar el conflicto, sino cuánto petróleo efectivamente puede llegar al mercado mientras sigan afectadas las principales rutas de producción y transporte”.

“Mientras no se normalice el tránsito por Ormuz ni se recuperen las rutas alternativas de Arabia Saudita, el petróleo tiene espacio para seguir operando con una prima geopolítica elevada. Y si estas interrupciones se mantienen, vuelve a tomar fuerza el escenario de un WTI consolidándose sobre los US$ 100 por barril y un Brent sobre los US$ 105“, puntualizó.

Oleoducto de Arabia Saudita aumenta las dudas sobre la oferta

Por su parte, Ignacio Mieres, head of research de XTB, aseguró que el detonante fue el cierre del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, tras los ataques con drones registrados: “Se trata de una infraestructura que conecta la zona productora del Golfo Pérsico con el Mar Rojo, con capacidad de hasta 7 millones de barriles diarios“.

“Esta ruta era precisamente la vía alternativa que se había adoptado para sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz, de modo que su interrupción deja en cuestión el escenario de oferta, donde estimamos que un 4% del suministro mundial se pone en riesgo, e informes indican que las reparaciones podrían extenderse varias semanas”, añadió.

En ese marco, argumentó que también se suma el avance hutí sobre la navegación en el Mar Rojo, con la toma de posiciones clave en torno a Bab el-Mandeb, lo que estrecha simultáneamente las dos principales salidas del crudo de la región y ha elevado la volatilidad.

“Los refinados vienen marcando nuevos máximos, con especial fuerza en el diésel, donde la menor capacidad efectiva de refinación y los renovados ataques ucranianos sobre infraestructura energética rusa han tensionado adicionalmente el mercado de destilados”, puntualizó.