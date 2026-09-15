Fiestas Patrias: Autoridades llaman a usar transporte oficial y entregan recomendaciones para viajes en avión

Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias y ante el aumento de personas que utilicen el transporte aéreo, autoridades entregaron recomendaciones para un viaje seguro e informado desde el Aeropuerto de Santiago.

Según proyecciones de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre circularán alrededor de 690 mil pasajeros por el terminal aéreo. Y entre el lunes 14 y el domingo 20 se estima un flujo de 472.267 viajeros a destinos nacionales e internacionales.

El ministro (s) de Transportes, Martín Mackenna, comentó: “Queremos que todos se puedan reencontrar con sus familiares y amigos de forma segura. Por eso, la principal recomendación es usar el transporte oficial disponible en todos los aeropuertos del país. Además, es muy importante que los pasajeros planifiquen adecuadamente sus viajes, llegando con 2 horas de anticipación para vuelos nacionales, y 3 horas antes para viajes fuera de Chile”.

En tanto, el ministro (s) de Economía, Karlfranz Koehler, llamó a la población a viajar por Chile y a hacerlo informados.

“Los pasajeros tienen derechos bajo la ley de protección del consumidor, por ejemplo, ante un atraso de más de tres horas, que el vuelo no llegue o se cancele. Háganle saber a las aerolíneas que les informen sus derechos, ya que están obligadas a que les entreguen la información adecuada”, dijo.

En esa línea, la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, detalló los derechos de los pasajeros que harán uso del transporte aéreo, los que están establecidos en diferentes normativas, como el Código Aeronáutico, la Ley del Consumidor, por lo que las aerolíneas deben respetar los derechos de los viajeros.

Y agregó: “Hacemos un llamado a los pasajeros que van a viajar por avión durante estas Fiestas Patrias a saber que tienen derecho a recibir información veraz y oportuna de las condiciones relevantes, por ejemplo, el precio de los pasajes”.

A ello se suma que “las aerolíneas respeten las condiciones ofrecidas y acordadas, esto es, que el vuelo salga a las horas comprometidas, que se cumpla el servicio a bordo ofrecido, derechos de asistencia en caso que la suspensión del vuelo sea de responsabilidad de la compañía, entre otros aspectos”.

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, detalló que el día peak será el jueves 17, con más de 71 mil pasajeros.

“56% de este tráfico va a ser de pasajeros nacionales y el resto, pasajeros internacionales. En cuanto a los destinos, los nacionales son Antofagasta, Iquique, Calama, Puerto Montt y Concepción. Los internacionales son Buenos Aires, Lima, Bogotá, Sao Paulo y Río de Janeiro“, señaló.