Viajar de Santiago a Viña del Mar en auto supera los $20.000 solo en bencina, casi un 20% más que hace un año

Ir y volver en auto a Viña del Mar cuesta hoy 19,4% más en bencina que hace un año. El mismo recorrido Santiago-Viña del Mar-Santiago, de 240 kilómetros, que en 2025 costaba cerca de $16.800 en combustible, hoy bordea los $20.100, una diferencia de unos $3.300 por viaje.

Según el análisis realizado por XTB, el precio promedio de la bencina de 93 octanos en la Región Metropolitana pasó de $1.220 por litro el 11 de septiembre de 2025 a $1.457 por litro en la misma fecha de este año, lo que explica prácticamente toda la diferencia en el costo del viaje, ya que la distancia y el rendimiento del vehículo utilizados en el ejercicio se mantuvieron constantes.

Bencinas suben antes de Fiestas Patrias

El aumento llega justo antes de Fiestas Patrias, en uno de los períodos con mayor movimiento en las carreteras del país. El 10 de septiembre comenzó a regir además un nuevo ajuste de $35 por litro en la gasolina de 93, lo que profundiza la presión sobre el gasto de quienes viajen estos días.

De acuerdo con Emanoelle Santos, analista de XTB, el precio final que se paga en el servicentro no depende únicamente del valor del petróleo, sino también de los precios internacionales de los combustibles refinados, el tipo de cambio, los impuestos, el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y los márgenes de distribución.

“Por eso, incluso si el petróleo registra retrocesos en algunas jornadas, la transmisión al precio final de la bencina puede producirse con rezago y en una magnitud distinta“, agregó.

El costo del viaje no incluye peajes ni estacionamientos

En esa línea, el estudio precisó además que el monto de $20.100 corresponde únicamente al gasto en bencina necesario para ir y volver bajo las condiciones del cálculo, sin considerar peajes, estacionamientos ni los kilómetros adicionales que se recorran una vez en destino, por lo que el gasto total de la escapada resulta mayor.

“Existe una dispersión relevante entre estaciones, por lo que el costo efectivo del viaje puede variar según dónde se cargue combustible, aunque el ejercicio muestra que, aun utilizando una referencia promedio, el gasto necesario para ir y volver a Viña es claramente superior al observado hace un año“, puntualizó la analista.

Respecto a la metodología del estudio, XTB aclaró que la estimación considera un recorrido Santiago–Viña del Mar–Santiago de 240 kilómetros y un rendimiento de referencia de 17,4 km/l, obtenido a partir del rendimiento mixto homologado de versiones manuales del Suzuki Baleno, Kia Soluto y Hyundai Grand i10, los tres vehículos de pasajeros más vendidos en Chile durante 2025.