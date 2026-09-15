Lamine Yamal pone al Betis de Manuel Pellegrini entre sus equipos favoritos de LaLiga

Lamine Yamal, una de las principales figuras del FC Barcelona, destacó el estilo de juego del Real Betis de Manuel Pellegrini y lo situó entre sus equipos favoritos para ver en LaLiga.

En entrevista con Movistar Plus, el atacante español fue consultado por los clubes que observa por gusto fuera de su propio equipo.

“Me gusta ver al Betis. El Villarreal me gusta mucho, me parece un equipo muy divertido. De LaLiga, Betis y Villarreal son los que más me gusta ver”, afirmó Yamal, según consignó Radio Cooperativa.

El gran inicio del Betis de Pellegrini

El reconocimiento llega en medio de un destacado comienzo de temporada para el conjunto dirigido por el técnico chileno.

Betis suma 12 puntos en sus primeros cinco partidos de LaLiga, con cuatro triunfos y una derrota, e igualó su mejor arranque liguero bajo el mando de Pellegrini.

Su victoria más reciente fue por 2-1 ante Villarreal como visitante, resultado que consolidó al cuadro andaluz entre los equipos que siguen de cerca a Barcelona y Real Madrid en la parte alta.

El buen momento también se trasladó a Europa. Betis derrotó por 3-2 al Lille en Francia en su regreso a la Champions League.