Murió el premiado cineasta y documentalista Patricio Guzmán a los 85 años, autor de “La batalla de Chile”

Este martes se confirmó la muerte del destacado cineasta, guionista y documentalista chileno Patricio Guzmán a los 85 años.

Reconocido mundialmente por documentales como La batalla de Chile (1975-1979) y El botón de nácar (2015), falleció en un hospital en Francia debido a un paro cardiorrespiratorio tras enfrentar complicaciones de salud por algunos años, según consigna The Clinic.

La información también fue confirmada por el Ministerio de las Culturas: “Lamentamos profundamente la partida de Patricio Guzmán, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, figura fundamental del cine y la cultura nacional”.

“A través de su obra, Patricio Guzmán construyó un legado que trascendió nuestras fronteras y que seguirá dialogando con las nuevas generaciones. Nuestras condolencias y cariño a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica”, señala un comunicado.

En 2013, Guzmán fue reconocido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

“Su creación y punto de vista generoso y respetuoso inevitablemente nos asombran. Su temática es siempre el país entero. Es un autor cuya mirada personal nos convoca a todas y todos, y lo convierten en un cineasta reconocido en el mundo. Lo que él ha hecho alimenta nuestra inteligencia. Su visión nos une y nos engrandece“, se lee en el acta del jurado que lo galardonó en esa oportunidad.

Una de sus obras más destacadas es La batalla de Chile, donde registró la historia chilena reciente desde el triunfo del presidente Salvador Allende hasta el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

La Universidad de Chile señaló que la trayectoria de Patricio Guzmán “ha sido reconocida en festivales y encuentros de cine internacionales, entre los que destacan el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Berlín, los Premios Goya de España, entre muchos otros”.

A ello se suman “reconocimientos entregados por diversas instituciones, como la Medalla al Mérito Pablo Neruda del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y los grados de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valparaíso en Chile y la Universidad de Bordeaux Montaigne en Francia”.