Lucas Cepeda desafía al Real Madrid con el Elche: Horario y dónde ver el duelo por LaLiga

El Elche de Lucas Cepeda tendrá una dura prueba este martes cuando reciba al Real Madrid por la sexta fecha de LaLiga de España.
El conjunto ilicitano llega al compromiso con dos puntos en cinco jornadas y todavía no consigue su primera victoria de la temporada. Real Madrid, en tanto, suma 12 unidades y ocupa el segundo lugar de la clasificación.
¿A qué hora juega Elche vs. Real Madrid?
El encuentro se disputará este martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile en el Estadio Martínez Valero.
El árbitro designado para el compromiso es Jesús Gil Manzano.
¿Dónde ver Elche vs. Real Madrid?
En Chile, el partido podrá verse por televisión a través de DSports.
Para quienes quieran seguirlo de manera online, el encuentro estará disponible mediante la plataforma DGO.
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