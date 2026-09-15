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Incendio afecta fábrica en San Diego en el centro de Santiago: Bomberos trabajan para controlar avance del fuego

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Incendio afecta fábrica en San Diego: Bomberos trabajan para controlar avance del fuego/@cbsantiago

Un incendio afecta una fábrica en San Diego, en el centro de Santiago.

Se decretó tercera alarma de incendio.

Voluntarios trabajan con máquinas de 12 compañías de Bomberos para combatir el avance de las llamas.

La emergencia ha generado una columna de humo negro que es visible desde distintos puntos de la capital.

La plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en San Diego con Santiago debido al incendio estructural.

“Permita el desplazamiento de los equipos de emergencia”, señalaron.

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