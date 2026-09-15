Incendio afecta fábrica en San Diego en el centro de Santiago: Bomberos trabajan para controlar avance del fuego

Un incendio afecta una fábrica en San Diego, en el centro de Santiago.
Se decretó tercera alarma de incendio.
Voluntarios trabajan con máquinas de 12 compañías de Bomberos para combatir el avance de las llamas.
🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 11 Compañías ante 2ª Alarma de Incendio estructural en propiedad de calle Santiago y San Diego, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/YuhKboRM9q
— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) September 15, 2026
La emergencia ha generado una columna de humo negro que es visible desde distintos puntos de la capital.
La plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en San Diego con Santiago debido al incendio estructural.
“Permita el desplazamiento de los equipos de emergencia”, señalaron.
ATENCIÓN (11:03) restricción de tránsito en San Diego con Santiago, debido a incendio estructural que afecta a fábrica. Permita el desplazamiento de los equipos de emergencia. Precaución #Santiago pic.twitter.com/tfIrepvIry
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 15, 2026
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