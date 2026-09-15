Magistrados recurren al TC y advierten vacío normativo que “debilita la independencia judicial”

La Asociación de Magistrados presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de cuestionar lo que califica como un vacío normativo respecto de la remoción de jueces.

Así lo explicó Elisa Walker, socia de Sarmiento Walker y García Abogados y representante de la asociación ante el TC, quien sostuvo que la situación puede afectar tanto la independencia judicial como las garantías de debido proceso de los funcionarios públicos.

Según señaló la abogada, la permanencia de un juez no debiera depender únicamente de la voluntad de la Corte Suprema sin mecanismos que impidan eventuales decisiones arbitrarias.

“Si la permanencia de un juez depende de la voluntad de la Corte Suprema, sin que exista ningún elemento que garantice que la remoción no se va a ejercer en forma arbitraria, lo que sucede es que la independencia judicial desaparece”, afirmó.

Cuestionan falta de un procedimiento objetivo

Walker precisó que el planteamiento no busca impedir sanciones contra jueces que incurran en conductas graves, sino establecer reglas claras para que esas responsabilidades puedan hacerse efectivas.

“Si hay jueces que incurrieron en conductas graves que merecen una sanción de remoción, es fundamental que exista un procedimiento objetivo e imparcial”, sostuvo.

De acuerdo con la representante de la Asociación de Magistrados, actualmente no existirían parámetros que definan con claridad qué conductas pueden ser consideradas incompatibles con la permanencia de un juez.

“Los jueces quedan a la merced de la voluntad de la Corte Suprema. Esto genera un problema de constitucionalidad y un debilitamiento del Estado de Derecho”, concluyó.