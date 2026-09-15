Tras dura polémica con alcaldes: Gobierno tiene que salir a aclarar que reglamento de seguridad municipal no crea nueva causal de remoción de autoridades

La Subsecretaría de Prevención del Delito salió este martes a responder los cuestionamientos al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y aseguró que el texto enviado a la Contraloría General de la República no crea una nueva causal para remover a alcaldes.

La controversia surgió luego de que se informó que el decreto supremo ingresado a Contraloría el pasado 2 de septiembre estableciera que determinados incumplimientos podrían configurar la causal de notable abandono de deberes para un jefe comunal.

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) cuestionó la disposición y sostuvo que esta “establece una nueva causal de destitución para los alcaldes”, que no habría sido socializada previamente con las asociaciones de municipios. También pidió que “se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula”.

Ante las críticas, la Subsecretaría afirmó que el artículo 8 “no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes”.

Explicó que el notable abandono de deberes ya está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que el reglamento solo explicita cómo podría operar la responsabilidad administrativa ante determinados incumplimientos.

El Ejecutivo agregó que el reglamento actualmente en trámite deberá ser retirado y reingresado una vez que el Congreso despache la denominada “ley corta” de seguridad municipal.

El organismo recalcó que “esto abre un espacio natural para revisar y perfeccionar aspectos de la reglamentación, proceso en el que la Subsecretaría mantiene contacto permanente con los alcaldes del país a través de sus asociaciones, con el objeto de recoger su experiencia práctica e incorporar los ajustes que correspondan”.