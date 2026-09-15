Erick Pulgar aclara rumores tras nueva ausencia en nómina de La Roja y habla de su reunión con Nicolás Córdova

Erick Pulgar abordó una nueva ausencia en la nómina de la Selección Chilena, de cara a los amistosos que se jugarán con Estados Unidos, Canadá y México.

Y es que no es primera vez que el jugador de Flamengo no forma parte del listado de jugadores para los encuentros que se disputarán a fines de septiembre.

Ha trascendido que el ex Universidad Católica habría rechazado jugar con La Roja; sin embargo, fue él mismo quien se encargó de negar los rumores.

En una historia de Instagram, Pulgar escribió: “Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien; existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”.

Y agregó: “A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha; por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”.

“Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, cerró el volante.