Radio CNN

Desbaratan organización criminal juvenil dedicada al robo de autos en Maipú: Hay 9 detenidos

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Desbaratan organización criminal juvenil dedicada al robo de autos en Maipú/Captura Carabineros

Personal del Departamento SEBV de Carabineros logró desbaratar una organización criminal juvenil dedicada al robo violento de autos en Maipú (Región Metropolitana).

La policía dio cumplimiento a una orden judicial de detención, entrada y registro e incautación, emanada del Juzgado de Garantía de Talagante, por el delito de robo con violencia e intimidación de vehículo motorizado ocurrido en julio.

En total, se allanaron nueve domicilios en Maipú para levantar evidencia relacionada con el ilícito y detener a los individuos investigados.

De acuerdo con información policial, hay nueve detenidos: cinco en investigación y cuatro en flagrancia, entre ellos adolescentes y menores entre 15 y 17 años.

Asimismo, se incautó un auto de interés investigativo, radios portátiles y celulares de los blancos investigativos, junto con clorhidrato de cocaína, marihuana a granel y una pesa digital.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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