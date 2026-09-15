Desbaratan organización criminal juvenil dedicada al robo de autos en Maipú: Hay 9 detenidos

Personal del Departamento SEBV de Carabineros logró desbaratar una organización criminal juvenil dedicada al robo violento de autos en Maipú (Región Metropolitana).
La policía dio cumplimiento a una orden judicial de detención, entrada y registro e incautación, emanada del Juzgado de Garantía de Talagante, por el delito de robo con violencia e intimidación de vehículo motorizado ocurrido en julio.
En total, se allanaron nueve domicilios en Maipú para levantar evidencia relacionada con el ilícito y detener a los individuos investigados.
De acuerdo con información policial, hay nueve detenidos: cinco en investigación y cuatro en flagrancia, entre ellos adolescentes y menores entre 15 y 17 años.
Asimismo, se incautó un auto de interés investigativo, radios portátiles y celulares de los blancos investigativos, junto con clorhidrato de cocaína, marihuana a granel y una pesa digital.
Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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