Empresas aumentan 21% sus ganancias en el primer semestre y suman US$ 16.881 millones: Lideran SQM, Banco de Chile y Empresas Copec

Las empresas que reportan sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cerraron el primer semestre de 2026 con ganancias acumuladas por US$ 16.881 millones, un aumento de 21,16% frente al mismo período del año pasado.

De acuerdo con un análisis de La Tercera, las 471 compañías que entregaron sus resultados también registraron ingresos por US$ 194.272 millones entre enero y junio, un 12,11% más en términos interanuales. El efectivo y equivalente al efectivo alcanzó los US$ 40.792 millones, con un incremento de 15,41%.

SQM encabezó el listado de empresas con mayores utilidades, con US$ 1.024,7 millones. Le siguieron Banco de Chile, con US$ 714,8 millones, y Empresas Copec, con US$ 711,9 millones. Solo durante el segundo trimestre, las ganancias del conjunto de compañías llegaron a US$ 8.955 millones, un 30,08% más que un año antes.

Entre las empresas estatales, las utilidades totalizaron US$ 1.988 millones en el semestre, un salto de 73,86%. Codelco aportó US$ 668,5 millones, un 501,4% más que en igual período de 2025, mientras Enap alcanzó US$ 578,4 millones, con un aumento de 81,7%. BancoEstado, en tanto, ganó US$ 324 millones.

Por sectores, Consumo registró el mayor crecimiento porcentual de sus ganancias, con un avance de 147,8%, hasta US$ 114,2 millones. Autopistas aumentó sus utilidades 98,2%, a US$ 481,7 millones, mientras los bancos sumaron beneficios por US$ 3.486 millones, un 15,48% más que un año atrás.

En contraste, telecomunicaciones fue el único sector que terminó el semestre con pérdidas, que aumentaron desde US$ 69,1 millones a US$ 125,5 millones. También retrocedieron las ganancias de retail, en 24,2%, hasta US$ 667,9 millones; del sector gas, en 28,4%; y de las viñas, en 35%.