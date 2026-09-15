Ajustes a la segunda etapa de implementación de SLEP: Proyecto avanza en comisiones del Senado

La Comisión de Educación del Senado despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto que ajusta el calendario de la segunda etapa de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Con ello, se mantienen los plazos originales y se flexibilizan los requisitos para postergar el ingreso a estos.

El presidente de la instancia, senador Gustavo Sanhueza, explicó que “el calendario lo volvemos a los plazos originales, porque esto generaba un prejuicio principalmente a los asistentes de la educación y ellos tenían mucha inquietud”.

“Recordemos que, en la medida en que los diferentes sostenedores se van traspasando al Servicio Local de Educación, se gatilla que ellos reciben los beneficios del estatuto de los asistentes de la educación. Eso era algo que nos hacía mucho ruido; lo corregimos y volvimos al calendario original“, acotó.

Entre los aspectos respaldados por los senadores está que “se estableció una flexibilización en los requisitos para que aquellos sostenedores que quieren postergar el ingreso al Servicio Local de Educación Pública lo puedan hacer”.

Asimismo, se estableció la facultad del Presidente de la República para que evalúe si se postergan en un año los traspasos, en caso de imprevistos.

Sanhueza sostuvo que “la experiencia que hemos ido adquiriendo en la medida que se ha ido implementando esta ley, es que a veces pasan imponderables, y aquí está establecida la facultad para que el presidente de la República pueda postergar el traspaso por un año a un SLEP”.

“A veces se caen los concursos del director o la implementación no está hecha adecuadamente, y lo que nosotros queremos es que la parte administrativa no termine perjudicando finalmente a lo más importante, que son los estudiantes”, agregó.

Luego de su paso por Hacienda, la propuesta será derivada a la Sala del Senado para su votación.