Hebras metálicas en el asado: el riesgo detrás de limpiar la parrilla con escobillas de acero

Un filamento metálico de apenas unos centímetros puede convertirse en una emergencia médica si se desprende de una escobilla para limpiar parrillas y termina adherido a los alimentos.

Ese fue el caso que relató la endoscopista Tatiana Vujcic, quien atendió a un hombre que llegó a urgencias con intenso dolor después de haber participado en un asado.

Según contó la especialista a Las Últimas Noticias, el paciente había comido un trozo de carne cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el tórax que aumentaba progresivamente.

Un escáner reveló posteriormente que tenía alojado un delgado filamento metálico de cerca de tres centímetros.

La hebra provenía de una escobilla para parrilla

El hombre fue trasladado a pabellón para extraer el objeto mediante un procedimiento endoscópico.

Vujcic relató que inicialmente nadie tenía claridad sobre qué era el elemento encontrado, hasta que un anestesista lo identificó como una posible hebra proveniente de una escobilla metálica utilizada para limpiar parrillas.

La especialista explicó que estos filamentos pueden desprenderse durante la limpieza, quedar atrapados sobre la superficie y pasar inadvertidos debido a su tamaño y color.

Posteriormente, pueden adherirse a un trozo de carne u otro alimento y ser ingeridos accidentalmente.

¿Qué ocurre si una hebra metálica es ingerida?

Según explicó Vujcic, el objeto puede avanzar por el sistema digestivo o quedar alojado en distintos puntos, entre ellos la faringe, la laringe o el esófago.

La forma de extraerlo dependerá tanto de su ubicación como de sus características. Cuando es posible, se recurre a procedimientos endoscópicos para evitar una intervención más invasiva.

La médica señaló además que existen antecedentes de casos similares y de complicaciones asociadas a la presencia de estas hebras en el tubo digestivo.

¿Con qué se puede limpiar la parrilla?

Ante los riesgos que presentan las cerdas metálicas, especialistas consultados por Las Últimas Noticias plantearon alternativas de limpieza.

La toxicóloga y académica de la Universidad de Chile Laura Borgel recomendó utilizar productos destinados a remover materia orgánica que no contengan cloro, además de usar guantes durante el procedimiento.

También mencionó al peróxido de hidrógeno —agua oxigenada— como una alternativa para retirar residuos orgánicos.

Por su parte, el especialista en parrillas Oliver Vegas señaló que el método adecuado también depende del material de fabricación y sostuvo que el calor del propio fuego cumple un papel relevante en la eliminación de microorganismos.

La recomendación central es revisar cuidadosamente la superficie antes de cocinar y evitar que restos de los implementos utilizados para la limpieza puedan permanecer adheridos a la parrilla.