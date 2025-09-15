Dirección del Trabajo aclara dudas sobre el aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Es o no obligación y cuándo corresponde?

A través de sus redes sociales, el organismo explicó en qué consiste y si es obligación, entre otras cosas.

La Dirección del Trabajo aclaró ciertas dudas respecto al aguinaldo de Fiestas Patrias, el cual es un alivio económico para muchas familias durante las celebraciones de este mes.

Este lunes, a través de sus redes sociales, el organismo explicó en qué consiste, si es obligación o no que sea entregado y a quiénes les corresponde.

¿Qué es el aguinaldo?

La DT partió explicando que el aguinaldo es un monto en dinero o especies que se otorga generalmente en Fiestas Patrias o Navidad.

que se otorga generalmente en Fiestas Patrias o Navidad. Según detallaron, su propósito es “ayudar con los gastos extra de estas fechas y suele pagarse antes de las celebraciones”.

¿Es obligatorio el aguinaldo y a quiénes le corresponde?