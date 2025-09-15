Servicios fiestas patrias

Dirección del Trabajo aclara dudas sobre el aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Es o no obligación y cuándo corresponde?

15.09.2025 / 11:23

A través de sus redes sociales, el organismo explicó en qué consiste y si es obligación, entre otras cosas.

La Dirección del Trabajo aclaró ciertas dudas respecto al aguinaldo de Fiestas Patrias, el cual es un alivio económico para muchas familias durante las celebraciones de este mes.

Este lunes, a través de sus redes sociales, el organismo explicó en qué consiste, si es obligación o no que sea entregado y a quiénes les corresponde.

¿Qué es el aguinaldo?

  • La DT partió explicando que el aguinaldo es un monto en dinero o especies que se otorga generalmente en Fiestas Patrias o Navidad.
  • Según detallaron, su propósito es “ayudar con los gastos extra de estas fechas y suele pagarse antes de las celebraciones”.

¿Es obligatorio el aguinaldo y a quiénes le corresponde?

  • El organismo aclaró que la entrega de un aguinaldo no es obligatoria, salvo que las partes lo hayan pactado por escrito en el contrato individual o colectivo, o si no se ha pactado por escrito, pero se ha pagado permanentemente por un tiempo determinado, pasa a ser un derecho adquirido y se convierte en una obligación para el empleador
  • Por otra parte, señalaron que el aguinaldo es considerado una remuneración y por ende, al igual que con cualquier otra remuneración, el empleador se encuentra obligado a practicar los descuentos previsionales.

