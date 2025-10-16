Descuentos de hasta 78%: Así es la nueva Tarjeta Vecino Mayor lanzada por la Municipalidad de Providencia

El alcalde Jaime Bellolio entregó detalles del lanzamiento de la nueva Tarjeta Vecino Mayor en Providencia, destacando que la iniciativa contempla 25 beneficios exclusivos para personas mayores de 60 años, con descuentos que alcanzan hasta el 78%.

Durante este jueves, la Municipalidad de Providencia presentó la nueva Tarjeta Vecino Mayor, dirigida a personas de 60 años o más, con el objetivo de fortalecer la inclusión, el acceso a beneficios y la participación comunitaria.

El programa busca promover la participación en eventos culturales, actividades deportivas y recreativas, además de ofrecer descuentos en servicios de salud, tiendas de mascotas, servicios y comercios locales. La tarjeta tendrá una vigencia de cinco años.

El alcalde Jaime Bellolio destacó que la iniciativa contempla “25 beneficios exclusivos para mayores de 60 años, con descuentos que llegan hasta el 78%. Esto lo hacemos porque el 20% de nuestros vecinos pertenece a este grupo, y para nosotros son muy importantes. Están en el centro de nuestra gestión porque queremos acompañarlos, estar con ellos y promover un envejecimiento activo. Queremos que esta sea la mejor comuna para crecer, para vivir y para envejecer”.

Por su parte, Margarita Hurtado, vecina de la comuna, expresó: “Yo estoy feliz de vivir en Providencia, por tener tan buenos beneficios, sobre todo por esta tarjeta nueva y por todas las políticas públicas que mejoran la vida del adulto mayor y que nos cuidan”.

Actualmente, existen cerca de 20.000 Tarjetas Vecino activas de personas mayores. Quienes ya la posean no necesitan reemplazarla; solo deberán renovarla o solicitarla por primera vez en los Espacios Mayores Juana de Arco y Diego de Almagro, o a través del sitio web www.providencia.cl

El programa busca reconocer y dignificar a las personas mayores, facilitando su acceso a bienes y servicios, además de promover un envejecimiento activo e inclusivo.

A la fecha, Providencia cuenta con 25 convenios exclusivos para personas mayores, que forman parte de los 182 beneficios disponibles para las vecinas y vecinos que cuentan con la Tarjeta Vecino.