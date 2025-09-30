Cyber Monday 2025: Fechas, marcas participantes y consejos para comprar seguro online

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
La Cámara de Comercio de Santiago anunció que el Cyber Monday se realizará a inicios de octubre. Conoce las fechas, las marcas participantes y las principales recomendaciones para comprar online de forma segura y aprovechar las mejores ofertas.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la realización de una nueva edición del Cyber Monday 2025, que contará con la participación de 656 marcas y sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas que se suman a la iniciativa.
El evento ofrecerá una amplia variedad de productos y servicios con descuentos especiales.
Entre las principales categorías destacan:
Además, se incorpora la categoría de muebles, con 18 empresas inscritas.
La CCS proyecta que las ventas alcanzarán los US$490 millones, cifra similar a la obtenida en la edición anterior realizada en junio de 2025, que superó los $490 mil millones, equivalentes a aproximadamente US$520 millones.
El Cyber Monday 2025 se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre, con ofertas que estarán disponibles exclusivamente a través de los canales digitales de las marcas participantes.
Para facilitar la experiencia de compra, estará disponible la CyberApp, la aplicación oficial del evento, que permite a los usuarios acceder al listado completo de marcas, descuentos y categorías disponibles.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recuerda que los consumidores tienen los mismos derechos al comprar por internet que en las compras presenciales. Algunas claves a considerar son:
