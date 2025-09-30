Cyber Monday 2025: Fechas, marcas participantes y consejos para comprar seguro online

La Cámara de Comercio de Santiago anunció que el Cyber Monday se realizará a inicios de octubre. Conoce las fechas, las marcas participantes y las principales recomendaciones para comprar online de forma segura y aprovechar las mejores ofertas.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la realización de una nueva edición del Cyber Monday 2025, que contará con la participación de 656 marcas y sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas que se suman a la iniciativa.

El evento ofrecerá una amplia variedad de productos y servicios con descuentos especiales.

Entre las principales categorías destacan:

Vestuario, calzado y accesorios: 109 participantes.

Hogar: 54 participantes.

Salud y belleza: 74 participantes.

Deportes y outdoor: 49 participantes.

Tecnología: 36 participantes.

Turismo: 23 participantes.

Además, se incorpora la categoría de muebles, con 18 empresas inscritas.

La CCS proyecta que las ventas alcanzarán los US$490 millones, cifra similar a la obtenida en la edición anterior realizada en junio de 2025, que superó los $490 mil millones, equivalentes a aproximadamente US$520 millones.

Fechas y coordenadas del evento

El Cyber Monday 2025 se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre, con ofertas que estarán disponibles exclusivamente a través de los canales digitales de las marcas participantes.

Para facilitar la experiencia de compra, estará disponible la CyberApp, la aplicación oficial del evento, que permite a los usuarios acceder al listado completo de marcas, descuentos y categorías disponibles.

Recomendaciones del Sernac para comprar con seguridad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recuerda que los consumidores tienen los mismos derechos al comprar por internet que en las compras presenciales. Algunas claves a considerar son: