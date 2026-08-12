Grupo de diputados buscan instaurar el Día Nacional de la Oración y de la Biblia: Serían en marzo y septiembre de cada año

Durante este miércoles se dio a conocer que un grupo de parlamentarios, encabezado por las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, presentó dos proyectos de resolución al presidente José Antonio Kast para establecer el Día Nacional de la Oración y el Día Nacional de la Biblia.

La iniciativa presentada al Ejecutivo tiene como objetivo “reconocer el aporte espiritual, cultural y social que ambas conmemoraciones representan para miles de familias chilenas”.

Así, busca establecer que el primer domingo de marzo de cada año se reconozca como el Día Nacional de la Oración. Por otra parte, el último domingo de septiembre corresponde al Día Nacional de la Biblia.

Proyecto busca crear el Día Nacional de la Oración y de la Biblia

La diputada Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano (PSC), expresó que “nuestra Constitución Política reconoce que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan la mayor realización espiritual de las personas. La oración y la Biblia forman parte esencial de la fe cristiana, y de ellas emanan principios como la dignidad de la persona humana, la solidaridad, el respeto y la protección de la familia”.

Bajo esa misma línea, el diputado Eduardo Durán (RN) agregó: “Creemos que esta iniciativa sería un hito importante, porque significaría que Chile, como República, reconoce estas expresiones de fe y el aporte espiritual, social y cultural que el cristianismo ha realizado a nuestro país a lo largo de su historia”.

Desde el Partido Republicano, el parlamentario Benjamin Lorca señaló que la oración pertenece a distintas creencias religiosas, y el fin de impulsar esta iniciativa es para unir en medio de las diferencias, incluso ideológicas. “Necesitamos encontrarnos, orar y pedir sabiduría a Dios para conducirnos de forma recta y con justicia en el ámbito público”, acotó.

La diputada Sara Concha (PSC), por su parte, sostuvo : “Creemos que la oración ha aportado mucho como Iglesia, orando constantemente por quienes ejercen autoridad y también por nuestro país. Esa labor ha contribuido por mucho tiempo al fortalecimiento y funcionamiento de nuestra sociedad”.