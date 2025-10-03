Cyber Monday 2025: ¿Cómo no ser víctima de fraudes y aprovechar al máximo las ofertas?

Este lunes 6 de octubre comienza uno de los eventos más esperados: el Cyberday 2025. Para novatos y experimentados, el director de la Escuela de Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Finis Terrae, Jorge Bozo, entregó una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes al realizar compras online.

El Cyberday 2025 comienza este lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8, con 656 sitios de e-commerce adheridos, 31 más que en la edición anterior.

El académico Jorge Bozo, director de la Escuela de Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Finis Terrae, destaca que el comercio electrónico ha mejorado en logística, infraestructura tecnológica y volumen de ventas.

“Es fácil y seguro comprar online en Chile; no obstante, con la inteligencia artificial, cada vez aparecen más formas de estafas a través de la red”, advierte Bozo.

Recomendaciones para comprar seguro

Verifica tiendas oficiales: Ingresa solo a los sitios adheridos a la campaña en cyber.cl

Confirma seguridad de la página: Asegúrate de que tenga protocolo HTTPS antes de ingresar datos personales o bancarios.

Medios de pago seguros: Usa tarjetas digitales con doble autenticación y revisa tus cuentas antes y después de comprar.

Actualiza tus dispositivos: Mantén antivirus y sistemas operativos al día.

Evita redes públicas: No uses Wi-Fi abierto para comprar, es un canal habitual de robo de información.

No compartas datos por redes sociales: Evita Marketplace o mensajes de WhatsApp para transacciones.

Cuidado con ofertas demasiado buenas: Especialmente si vienen de comercios desconocidos.

Tips para aprovechar las ofertas

Visita los sitios de los comercios de interés antes del evento para monitorear precios y comparar.

Plataformas como Kanasta muestran el porcentaje real de ahorro, y Descuentos Rata actualiza los últimos descuentos durante el Cyberday.

“Quienes buscan un electrodoméstico, un viaje o algún servicio pueden revisar previamente para comprobar si las ofertas son realmente ofertas”, subraya Bozo.