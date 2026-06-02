Pasajes a Miami, Nueva York y Cancún con hasta 50% de descuento: Las ofertas de LATAM para el Cyber Day 2026

La aerolínea nacional, LATAM Airlines, lanzó sus ofertas de este Cyber Day 2026 con descuentos en más de 90 destinos, las que estarán disponibles hasta el miércoles 3 de junio a las 23:59 horas.

La oferta abarca pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes de viaje, hoteles, arriendo de autos y asistencia en viaje, con lo que se podrán acumular Millas LATAM Pass y Puntos Calificables en cada compra.

En rutas nacionales, los descuentos alcanzan hasta un 67% en tarifas por tramo, con destinos como Antofagasta, Calama, Isla de Pascua, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas y La Serena, con salidas desde Santiago y otras ciudades según el destino.

Para vuelos internacionales, los descuentos llegan hasta un 50% en destinos como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Auckland, Cancún, Buenos Aires, Punta Cana, Lima y Bogotá, todos con salida desde Santiago.

Todas las promociones en pasajes son válidas para viajes entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Beneficios y alianzas de LATAM Airlines

La aerolínea también ofrece paquetes turísticos al Caribe, Latinoamérica, Norteamérica y Chile con hasta 45% de descuento, acumulando 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

A través de su alianza con Booking, los clientes pueden acceder a descuentos desde 15% en alojamientos manteniendo sus beneficios Genius, mientras que el arriendo de autos tiene hasta 20% de descuento, la asistencia en viaje hasta 50% y las eSIM un 20% de rebaja con el código CYBERLATAM.

Por su parte, los clientes Santander LATAM Pass podrán además obtener una devolución de Millas LATAM Pass al canjear pasajes nacionales e internacionales durante el evento.

Para quienes prefieran comprar a través de agentes de viaje o en oficinas LATAM, habrá descuentos exclusivos en hotelería al Caribe, Brasil y resorts Disney.