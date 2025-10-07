Cyber Day 2025: ¿Cómo funciona el derecho a retracto y cuándo aplica?

El llamado de los expertos e instituciones como el Sernac es a conocer los derechos que se tienen al momento de adquirir productos o servicios.

Hasta la medianoche del miércoles 8 de octubre se extenderá el Cyber Day 2025, evento en el que cientos de tiendas participan con descuentos online y promociones especiales.

En medio de este aumento en las compras por internet, los expertos concuerdan en que es clave que los consumidores conozcan son sus derechos al momento de adquirir productos o servicios.

El derecho a retracto: cómo funciona y cuándo aplica

Uno de los derechos más importantes es el derecho a retracto, que permite a las personas arrepentirse de una compra realizada a distancia —ya sea por internet, teléfono o catálogo— dentro de los 10 días siguientes a la recepción del producto o a la contratación del servicio. Esta facultad también se extiende a las compras presenciales cuando el cliente no tuvo acceso directo al producto antes de adquirirlo.

El académico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Rodrigo Momberg, explicó que “La ley concede 10 días desde que recibe el producto o se contrata el servicio para poner término unilateralmente al contrato sin necesidad de expresión de causa”. Este derecho, sin embargo, solo aplica si el producto no ha sido deteriorado o si el servicio no ha sido utilizado.

Tras la modificación a la Ley de diciembre pasado, solo se podrá excluir el derecho de retracto respecto de productos que por su naturaleza no puedan devolverse o pueden caducar con rapidez y ciertos servicios, pero en esos casos las empresas están obligadas a informarlo claramente, de forma destacada y fácilmente accesible para que las personas sepan antes de realizar la transacción.

Desde el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac), recordaron que las empresas que incumplen estas obligaciones se arriesgan a multas que pueden alcanzar hasta las 300 UTM (más de $20 millones), por lo que clave que los consumidores estén informados y sepan cómo actuar frente a posibles infracciones.

En caso de problemas con una compra o si se vulneran sus derechos, las personas pueden presentar un reclamo ante el Sernac a través del Portal del Consumidor usando su Clave Sernac o ClaveÚnica, llamando gratis al call center de lunes a viernes entre 09:00 y 19:00 horas, o acudiendo a sus oficinas a lo largo del país.