Cupón de Gas Licuado: quiénes pueden usarlo desde este jueves y cómo canjear los $27 mil

Este jueves 2 de julio comenzó la segunda etapa de uso del Cupón de Gas Licuado, beneficio estatal que entrega $27.000 para la compra de cilindros de gas.

El aporte se habilita por tramos, de acuerdo con la fecha en que cada persona activó el beneficio en el sitio oficial.

Quiénes pueden usar el Cupón de Gas Licuado desde hoy

Desde este jueves 2 de julio pueden utilizar el Cupón de Gas Licuado las personas que activaron el beneficio entre el 30 de mayo y el 12 de junio.

El primer grupo, correspondiente a quienes activaron el cupón hasta el 29 de mayo, ya podía usarlo desde el 17 de junio.

En tanto, quienes activaron el beneficio entre el 13 y el 30 de junio podrán utilizarlo desde el 21 de julio.

Todos los beneficiarios podrán usar el cupón hasta el 30 de septiembre de 2026.

Después de esa fecha, el beneficio vencerá de forma automática y el saldo no utilizado no podrá recuperarse.

Cómo canjear el Cupón de Gas Licuado

El Cupón de Gas Licuado puede utilizarse en distribuidores autorizados, tanto en compras presenciales como en pedidos a domicilio.

Para acceder al cupón digital, las personas deben ingresar a la App BancoEstado o a la App Rutpay. Al momento de comprar, deben presentar el cupón al vendedor autorizado.

También existe una alternativa presencial. Quienes prefieran un voucher físico pueden acudir a una CajaVecina y solicitar la impresión del cupón.

El cupón impreso tiene una vigencia de tres días. Si vence, se puede solicitar uno nuevo mientras el beneficio siga vigente.

Si la compra tiene un valor menor a $27.000, el saldo restante quedará disponible para una próxima compra de gas licuado.

Si el valor supera el monto del beneficio, la persona deberá pagar la diferencia. En el caso del cupón digital, el saldo adicional se descuenta desde la CuentaRUT. Con el voucher físico de CajaVecina, la diferencia puede pagarse con otros medios disponibles.

El beneficio es intransferible, no se puede canjear por dinero y solo sirve para la compra de gas licuado en cilindros.