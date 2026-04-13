Cuenta RUT: ¿Cuándo se eliminará el cobro de $300 por transferencia y cuáles son los cargos que se mantendrán?

El presidente de la entidad bancaria comentó que la medida tiene como objetivo mejorar la atención de los clientes.

Fue la semana pasada cuando BancoEstado anunció una gran innovación, la eliminación del cobro de $300 para transferencias desde Cuenta RUT a otros bancos.

La medida, según explicó el presidente de la entidad, Mario Farren, busca mejorar la atención de los clientes.

“El objetivo es hacerles la vida fácil a todos los chilenos usuarios del sistema financiero. Ese también es nuestro rol: ser líderes en empujar iniciativas que faciliten, acerquen y bancaricen y que beneficien a todos”, comentó.

Cabe recalcar que, hasta la fecha, cuando un cliente que utiliza Cuenta RUT hace una transferencia de dinero a una cuenta de otra entidad bancaria, se le cobran 300 pesos al momento de hacer el trámite.

La entidad bancaria indicó que esta modificación comenzará a regir desde este miércoles 15 de abril, cuando los cerca de 15,5 millones de usuarios de Cuenta RUT podrán hacer transferencias sin pagar un costo extra.

Cuenta RUT: ¿Qué costos se mantendrán?

Desde BancoEstado precisaron que habrá algunos cargos que mantendrán sus valores actuales asociados a servicios específicos.

Se trata de: