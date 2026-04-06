Banco Estado anuncia que eliminará cobro de $300 por transferencias de Cuenta RUT a otros bancos

La medida comenzará a implementarse en la quincena de abril.

Banco Estado anunció que eliminará el cobro de $300 asociado a las transferencias que se realizan desde Cuenta RUT a otros bancos.

El presidente de la entidad, Mario Farren, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dieron a conocer la nueva medida, que comenzará a regir a partir del miércoles 15 de abril.

Actualmente, el servicio de Cuenta RUT es utilizado por alrededor de 15,5 millones de clientes.

Según se señaló, esta acción se enmarca en un proceso de modernización de la Cuenta RUT.

Cabe recalcar que, hasta la fecha, cuando un cliente que utiliza Cuenta RUT hace una transferencia de dinero a una cuenta de otra entidad bancaria, se le cobran 300 pesos al hacer el trámite.