El príncipe Harry pierde caso por privacidad contra editor británico de tabloides y califica el fallo como “un encubrimiento total”

(CNN) — El duque de Sussex y otros seis demandantes perdieron un caso de alto perfil contra el editor del Daily Mail por acusaciones de obtención ilegal de información.

Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido desestimó este martes todas las demandas después de que el grupo no lograra demostrar las acusaciones contra Associated Newspapers Limited (ANL).

El juez Matthew Nicklin dijo en un resumen de su fallo que las acusaciones de los demandantes eran graves, pero que las sospechas no eran suficientes. Señaló que los demandantes debían demostrar que la información utilizada por ANL en sus artículos había sido obtenida de forma ilegal.

“El tribunal rechazó el argumento de que, simplemente porque la información era privada y porque Associated no podía explicar de manera concluyente cómo la había obtenido, el artículo correspondiente debía haber sido elaborado con información obtenida de manera ilegal”, escribió en el resumen.

El príncipe Harry calificó la decisión del Tribunal Superior como “un encubrimiento”. “Es un encubrimiento total y evidente, aunque, lamentablemente, no del todo inesperado”, dijo este martes en un comunicado. “Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho el tribunal para exonerar al Mail es tan impactante como totalmente injustificado”.

“Acudimos a los tribunales en busca de justicia y rendición de cuentas. Pero no hemos obtenido ninguna de las dos. Este fallo representa un cambio total respecto de la postura que adoptaron jueces anteriores en relación con las demandas por interceptaciones ilegales presentadas con éxito contra otros periódicos británicos”.

Harry, que llegó al Reino Unido la noche del lunes, era una de las varias figuras conocidas que acusaban a ANL de utilizar prácticas ilegales en sus publicaciones para elaborar artículos entre 1993 y 2011.

Entre los demandantes también figuraban el cantante Elton John y su esposo David Furnish, la actriz Elizabeth Hurley, la activista Doreen Lawrence, la actriz Sadie Frost y el ex político Simon Hughes.

ANL celebró el fallo del Tribunal Superior en un comunicado, en el que afirmó que se trata de “una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas”.

“En todos los casos, el juez aceptó la veracidad del testimonio de nuestros periodistas sobre la forma en que obtuvieron la información para sus artículos. Esta es una magnífica reivindicación del periodismo del Daily Mail”, dijo un portavoz de la editorial en un comunicado enviado por correo electrónico. “Como demuestra claramente el fallo, todos y cada uno de los artículos se elaboraron a partir de fuentes legítimas”.

ANL agradeció al juez por la decisión y el portavoz añadió que “buscaremos resolver los asuntos pendientes, incluida la recuperación de los costos en los que hemos incurrido al defendernos de este litigio infundado”.

El fallo se conoció mientras el hijo menor del rey y quinto en la línea de sucesión al trono británico iniciaba una semana de actividades en el Reino Unido para conmemorar que falta un año para los Juegos Invictus de 2027 en Birmingham. Su esposa Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, no acompañaron al duque a Londres por motivos de seguridad.

Poco antes de conocerse el fallo, el príncipe Harry llegó al centro de estudios Chatham House, en Londres, para participar en su primer acto público de la semana.

Durante el juicio, que se celebró a comienzos de este año y se prolongó durante más de dos meses, el tribunal escuchó las acusaciones del grupo, que sostenía que ANL había incurrido en varias actividades ilegales, entre ellas contratar investigadores privados para interceptar mensajes de voz, intervenir teléfonos y obtener mediante engaños registros privados confidenciales.

La editorial negó repetidamente haber actuado de manera irregular, insistiendo en que sus periodistas elaboraron los artículos a partir de fuentes legítimas y argumentando que las demandas se habían presentado fuera de plazo.

Harry regresó al Reino Unido a comienzos de este año para prestar declaración en el proceso civil junto con el resto de los demandantes. También comparecieron varios ejecutivos y periodistas, actuales y antiguos, de ANL.

Durante el contrainterrogatorio en enero, Harry dijo que no pudo presentar quejas por los 14 artículos incluidos en su demanda cuando fueron publicados porque “no se le permitía hacerlo”, en referencia al conocido principio de la familia real: “Nunca te quejes, nunca des explicaciones”.

El duque se mostró visiblemente emocionado al finalizar su testimonio y afirmó que las publicaciones del Mail “hicieron de la vida de mi esposa un auténtico calvario”.

Por su parte, ANL sostuvo ante el tribunal que las acusaciones del grupo eran “muy endebles” y argumentó que sus periodistas podían ofrecer “una explicación convincente de un patrón de obtención legítima de información”.

El caso tenía mucho en juego para ambas partes, con su reputación en riesgo y costos judiciales que podrían alcanzar los 50 millones de libras esterlinas (casi US$ 67 millones).

La demanda contra ANL era el tercer gran proceso judicial que el duque emprendía en los últimos años contra varios tabloides británicos. Harry ganó demandas anteriores contra News Group Newspapers, de Rupert Murdoch, y contra Mirror Group Newspapers, tras las cuales recibió disculpas, el reconocimiento de irregularidades y una indemnización.

“Aunque Associated Newspapers ha ganado desde el punto de vista económico, en realidad no hay un verdadero vencedor en este juicio. Con costos legales estimados entre 40 y 50 millones de libras esterlinas, este ha sido un caso de privacidad extremadamente costoso”, dijo Andrew Fremlin-Key, socio especializado en medios de comunicación, reputación y disputas sobre información del bufete internacional Withers.

“Los demandantes casi con toda seguridad estarán considerando presentar una apelación, pero no existe un derecho automático a hacerlo. Necesitarán autorización del tribunal y la Corte de Apelaciones no volverá simplemente a celebrar el juicio”, añadió.

Se espera que entre el 29 y el 30 de julio se celebre una audiencia de dos días para abordar los puntos aún en disputa y las órdenes judiciales necesarias tras el fallo.

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido también estuvo marcado por la confusión sobre el lugar donde se alojaría en Londres.

Su equipo había confirmado que se hospedaría en el Palacio de Buckingham, pero poco después trascendió que la residencia real ya no estaba disponible porque Harry no aceptó a tiempo la invitación del rey para alojarse allí, según una fuente de la realeza.