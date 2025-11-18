Servicios Subsidio eléctrico

Queda una semana para la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo es y cómo postular?

Por CNN Chile

18.11.2025 / 10:01

{alt}

El beneficio permitirá acceder a un descuento en las cuentas de la luz.

Las autoridades entregaron detalles sobre el cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, beneficio transitorio otorgado por el Estado a familias de bajos recursos y que trata de un descuento en las cuentas de luz.

Cabe recordar que pueden postular al subsidio las personas que pertenezcan al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) a la fecha de corte, o ser electrodependientes inscritos en el Registro de Personas Electrodependientes y con RSH independientemente del tramo.

También pueden hacer el trámite quienes estén al día con la cuenta de luz.

Para postular, el número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.

Cuarta postulación al Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo comienza?

Desde el Gobierno informaron que el cuarto proceso comenzará a partir del próximo martes 25 de noviembre hasta el viernes 5 de diciembre.

Los resultados de la cuarta convocatoria se darán a conocer en febrero de 2026.

Para acceder al beneficio, se debe solicitar a través del sitio web del Subsidio Eléctrico. También se podrá hacer en canales presenciales y telefónicos de Chile Atienda o a través de la Ventanilla Social Única.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País ¿Guiño de Jara a Parisi?: Candidata incorporará devolución de IVA a medicamentos y límite de $5 millones a sueldos de funcionarios políticos
Queda una semana para la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo es y cómo postular?
Banco Central: PIB creció 1,6% en el tercer trimestre de 2025
Subsidio DS1: Este martes empieza el segundo llamado del 2025 para proceso de viviendas hasta 1.600 UF
“Superbigote” se militariza: Maduro intensifica su propaganda en medio de la tensión con Estados Unidos
Codelco y Ministerio de Ciencias trabajan en la producción de cobre de alta pureza: ¿De qué trata la iniciativa?