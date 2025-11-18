Queda una semana para la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo es y cómo postular?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El beneficio permitirá acceder a un descuento en las cuentas de la luz.
Las autoridades entregaron detalles sobre el cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, beneficio transitorio otorgado por el Estado a familias de bajos recursos y que trata de un descuento en las cuentas de luz.
Cabe recordar que pueden postular al subsidio las personas que pertenezcan al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) a la fecha de corte, o ser electrodependientes inscritos en el Registro de Personas Electrodependientes y con RSH independientemente del tramo.
También pueden hacer el trámite quienes estén al día con la cuenta de luz.
Para postular, el número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.
Desde el Gobierno informaron que el cuarto proceso comenzará a partir del próximo martes 25 de noviembre hasta el viernes 5 de diciembre.
Los resultados de la cuarta convocatoria se darán a conocer en febrero de 2026.
Para acceder al beneficio, se debe solicitar a través del sitio web del Subsidio Eléctrico. También se podrá hacer en canales presenciales y telefónicos de Chile Atienda o a través de la Ventanilla Social Única.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.