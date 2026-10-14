Concierto de BTS en Chile: Revisa a qué hora es la apertura de puertas, elementos permitidos y funcionamiento del Metro

Este miércoles 14 de octubre se realizará el primero de tres conciertos de BTS en Chile, como parte de la gira mundial Arirang World Tour.

Los siete integrantes de la banda surcoreana ya están listos para presentar sus éxitos este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre ante su fanaticada.

La productora DG Medios informó los horarios de apertura de puertas e inicio del show que será en el Estadio Nacional.

10:00 horas: Check-in VIP

11:30 a 18:30 horas: Army Zone

14:00 horas: Ingreso al Parque Estadio Nacional

16:30 horas: Apertura de puertas del recinto a público general

18:30 horas: Inicio del show del DJ local set

20:00 horas: Inicio del concierto de BTS

En tanto, para ingresar se solicitará un documento de identidad vigente con fotografía que coincida con la nominación de la entrada.

Cada asistente deberá tener la aplicación Quentro asociada a su cuenta para presentar su ticket.

El ingreso está permitido desde los seis años, mientras que los menores de 16 años deberán estar acompañados de un adulto responsable.

En el siguiente link se puede revisar la guía completa para asistentes al evento.

Concierto de BTS en Chile: ¿Qué elementos pueden ingresar?

Respecto a la seguridad, se permitirá el ingreso de los siguientes elementos al estadio:

Lightstick oficial con pilas AAA o batería recargable

Freebies pequeños

Carteles, banderas y letreros que no superen los 28×43 cm, sin palos, varas o soportes

Cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh

Paraguas pequeño y plegable

Cámaras no profesionales

Maquillaje y cosméticos en formato crema o gel de hasta 100 ml. No se permiten productos en aeorosol

Protector solar de hasta 100 ml, no en aerosol

Cojín para asiento de máximo 41×41 cm

Artículos médicos con su respectiva receta médica

Botellas de agua permitidas

Merchandising oficial adquirido en el evento

Lente zoom para celular de hasta 10 cm, sin trípodes, monopiés ni soportes adicionales

Ventilador de mano o cuello

No se podrá entrar al estadio con:

Carteles, banderas y elementos con varas mayores a 28×43 cm, con palos o soportes similares

Equipos de fotografía y video: trípodes, monopiés, DJI osmo, gopro, tablets, selfie sticks, estuches de cámara, cámaras profesionales dslr y cámaras con lentes superiores a 10 cm

Equipos profesionales de grabación de audio o video y elementos destinados a realizar transmisiones o streaming

Armas de cualquier tipo, fuegos artificiales, punteros láser, objetos que puedan usarse como proyectiles y cualquier elemento que pueda poner en riesgo a asistentes, artistas o personal

Botellas y recipientes no permitidos: botellas de vidrio o metal, vasos térmicos, bidones de agua de gran tamaño, coolers y refrigeradores portátiles

Casos de motocicleta, bicicleta, scooter ni otros

Sillas, reposeras, pisos o sillas plegables, scooters, patines o skateboarding

Alimentos y bebidas externas, salvo excepciones por necesidades médicas documentadas

Alcohol o sustancias ilegales

Cigarrillos, vapeadores y productos de tabaco

Aerosoles

Cualquier objeto que el equipo de seguridad considere peligroso o inapropiado para el evento

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DG Medios (@dgmedios)

Concierto de BTS en Chile: Así funcionará Metro de Santiago

Metro informó que extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas los días 14, 16 y 17 de octubre en algunas estaciones.

En dichos días, las estaciones de ingreso serán:

Línea 3 y 6: Ñuñoa.

Ñuñoa. Línea 6: Estadio Nacional.

Estadio Nacional. Línea 5 y 6: Ñuble.

Las de salida serán: