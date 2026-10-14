Concierto de BTS en Chile: Revisa a qué hora es la apertura de puertas, elementos permitidos y funcionamiento del Metro

Este miércoles 14 de octubre se realizará el primero de tres conciertos de BTS en Chile, como parte de la gira mundial Arirang World Tour.
Los siete integrantes de la banda surcoreana ya están listos para presentar sus éxitos este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre ante su fanaticada.
La productora DG Medios informó los horarios de apertura de puertas e inicio del show que será en el Estadio Nacional.
- 10:00 horas: Check-in VIP
- 11:30 a 18:30 horas: Army Zone
- 14:00 horas: Ingreso al Parque Estadio Nacional
- 16:30 horas: Apertura de puertas del recinto a público general
- 18:30 horas: Inicio del show del DJ local set
- 20:00 horas: Inicio del concierto de BTS
En tanto, para ingresar se solicitará un documento de identidad vigente con fotografía que coincida con la nominación de la entrada.
Cada asistente deberá tener la aplicación Quentro asociada a su cuenta para presentar su ticket.
El ingreso está permitido desde los seis años, mientras que los menores de 16 años deberán estar acompañados de un adulto responsable.
En el siguiente link se puede revisar la guía completa para asistentes al evento.
Concierto de BTS en Chile: ¿Qué elementos pueden ingresar?
Respecto a la seguridad, se permitirá el ingreso de los siguientes elementos al estadio:
- Lightstick oficial con pilas AAA o batería recargable
- Freebies pequeños
- Carteles, banderas y letreros que no superen los 28×43 cm, sin palos, varas o soportes
- Cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh
- Paraguas pequeño y plegable
- Cámaras no profesionales
- Maquillaje y cosméticos en formato crema o gel de hasta 100 ml. No se permiten productos en aeorosol
- Protector solar de hasta 100 ml, no en aerosol
- Cojín para asiento de máximo 41×41 cm
- Artículos médicos con su respectiva receta médica
- Botellas de agua permitidas
- Merchandising oficial adquirido en el evento
- Lente zoom para celular de hasta 10 cm, sin trípodes, monopiés ni soportes adicionales
- Ventilador de mano o cuello
No se podrá entrar al estadio con:
- Carteles, banderas y elementos con varas mayores a 28×43 cm, con palos o soportes similares
- Equipos de fotografía y video: trípodes, monopiés, DJI osmo, gopro, tablets, selfie sticks, estuches de cámara, cámaras profesionales dslr y cámaras con lentes superiores a 10 cm
- Equipos profesionales de grabación de audio o video y elementos destinados a realizar transmisiones o streaming
- Armas de cualquier tipo, fuegos artificiales, punteros láser, objetos que puedan usarse como proyectiles y cualquier elemento que pueda poner en riesgo a asistentes, artistas o personal
- Botellas y recipientes no permitidos: botellas de vidrio o metal, vasos térmicos, bidones de agua de gran tamaño, coolers y refrigeradores portátiles
- Casos de motocicleta, bicicleta, scooter ni otros
- Sillas, reposeras, pisos o sillas plegables, scooters, patines o skateboarding
- Alimentos y bebidas externas, salvo excepciones por necesidades médicas documentadas
- Alcohol o sustancias ilegales
- Cigarrillos, vapeadores y productos de tabaco
- Aerosoles
- Cualquier objeto que el equipo de seguridad considere peligroso o inapropiado para el evento
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Concierto de BTS en Chile: Así funcionará Metro de Santiago
Metro informó que extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas los días 14, 16 y 17 de octubre en algunas estaciones.
En dichos días, las estaciones de ingreso serán:
- Línea 3 y 6: Ñuñoa.
- Línea 6: Estadio Nacional.
- Línea 5 y 6: Ñuble.
Las de salida serán:
- Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
- Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
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