Con anticuchos hasta por $18 mil: Revelan precios de fondas del Parque O’Higgins para estas Fiestas Patrias

Los distintos puestos dentro de la fonda más grande de la comuna de Santiago ya se alistan para el inicio de las celebraciones de esta semana.

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, se dieron a conocer parte de los precios que tendrán los productos que se venderán en las fondas del Parque O’Higgins, en Santiago.

Según lo revelado por LUN, la fonda de “La Grandiosa Bertita” detalló que venderán anticuchos de vacuno a $6 mil y los de cerdo a $4 mil. Además, tendrán el terremoto a $5 mil y el litro de chicha también a $5 mil.

En cuanto a terremotos, “El Rey de la Chicha” indicó que el medio litro estará a $5 mil.

Por otra parte, “Doña Victoria” tendrá parrilladas para seis personas por $89 mil con un vino de regalo. Además, tendrá valores de anticuchos entre $8 mil y $18 mil, dependiendo del tamaño.

A su vez, “Don Carmelo” tendrá anticuchos de lomo entre $8 mil y $10 mil. Además, dispondrá de parrilladas de $50 mil para cuatro personas, y empanadas a $4 mil y $5 mil.