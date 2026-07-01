Carabineros abre vacantes de trabajo para civiles con sueldos que superan los $2 millones: ¿Cómo postular?

Carabineros abrió vacantes de trabajo dirigidas a civiles.
La institución anunció que hay 59 puestos laborales en distintas regiones del país y que “corresponden a diversos perfiles laborales bajo la modalidad de Personal Civil a Contrata (C.P.R.).
Las ofertas pueden ser revisadas en el sitio web postulaciones.carabineros.cl o haciendo click aquí.
En la página se especifican los requisitos, el perfil buscado, las bases y cómo postular a cada cargo.
Los sueldos más altos corresponden a educador diferencial y enfermero (a) universitario y terapeuta ocupacional, llegando a cerca de $2.394.003.
Entre las vacantes disponibles se encuentran:
- 12 administrativos
- 6 personal de servicio de mantención de cuarteles
- 4 cocineros
- 3 telefonistas
- 2 archiveros
- 2 enfermeros
- 2 terapeutas ocupacionales
- 2 asistentes de guardia
- 2 apoyos técnicos MICC
- 2 estafetas
- 2 peluqueros
- 1 analista
- 1 kinesiólogo
- 1 educador diferencial
- 1 fonoaudiólogo
- 1 psicólogo
- 1 asesor/administrador público
- 1 auxiliar contable
- 1 operador telefónico
- 1 técnico en informática
- 1 asesor criminalístico
- 1 ingeniero en informática
- 1 sastre
- 1 garzón
- 1 técnico operador de plantas
- 1 periodista
- 1 técnico mecánico
Para postular, es necesario cumplir con los requisitos del cargo de interés y registrar los antecedentes personales.
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