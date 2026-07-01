Carabineros abre vacantes de trabajo para civiles con sueldos que superan los $2 millones: ¿Cómo postular?

Carabineros abrió vacantes de trabajo dirigidas a civiles.

La institución anunció que hay 59 puestos laborales en distintas regiones del país y que “corresponden a diversos perfiles laborales bajo la modalidad de Personal Civil a Contrata (C.P.R.).

Las ofertas pueden ser revisadas en el sitio web postulaciones.carabineros.cl o haciendo click aquí.

En la página se especifican los requisitos, el perfil buscado, las bases y cómo postular a cada cargo.

Los sueldos más altos corresponden a educador diferencial y enfermero (a) universitario y terapeuta ocupacional, llegando a cerca de $2.394.003.

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

12 administrativos

6 personal de servicio de mantención de cuarteles

4 cocineros

3 telefonistas

2 archiveros

2 enfermeros

2 terapeutas ocupacionales

2 asistentes de guardia

2 apoyos técnicos MICC

2 estafetas

2 peluqueros

1 analista

1 kinesiólogo

1 educador diferencial

1 fonoaudiólogo

1 psicólogo

1 asesor/administrador público

1 auxiliar contable

1 operador telefónico

1 técnico en informática

1 asesor criminalístico

1 ingeniero en informática

1 sastre

1 garzón

1 técnico operador de plantas

1 periodista

1 técnico mecánico

Para postular, es necesario cumplir con los requisitos del cargo de interés y registrar los antecedentes personales.