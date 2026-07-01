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Carabineros abre vacantes de trabajo para civiles con sueldos que superan los $2 millones: ¿Cómo postular?

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Carabineros abre vacantes de trabajo para civiles con sueldos que superan los $2 millones: ¿Cómo postular?/Agencia Uno

Carabineros abrió vacantes de trabajo dirigidas a civiles.

La institución anunció que hay 59 puestos laborales en distintas regiones del país y que “corresponden a diversos perfiles laborales bajo la modalidad de Personal Civil a Contrata (C.P.R.).

Las ofertas pueden ser revisadas en el sitio web postulaciones.carabineros.cl o haciendo click aquí.

En la página se especifican los requisitos, el perfil buscado, las bases y cómo postular a cada cargo.

Los sueldos más altos corresponden a educador diferencial y enfermero (a) universitario y terapeuta ocupacional, llegando a cerca de $2.394.003.

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

  • 12 administrativos
  • 6 personal de servicio de mantención de cuarteles
  • 4 cocineros
  • 3 telefonistas
  • 2 archiveros
  • 2 enfermeros
  • 2 terapeutas ocupacionales
  • 2 asistentes de guardia
  • 2 apoyos técnicos MICC
  • 2 estafetas
  • 2 peluqueros
  • 1 analista
  • 1 kinesiólogo
  • 1 educador diferencial
  • 1 fonoaudiólogo
  • 1 psicólogo
  • 1 asesor/administrador público
  • 1 auxiliar contable
  • 1 operador telefónico
  • 1 técnico en informática
  • 1 asesor criminalístico
  • 1 ingeniero en informática
  • 1 sastre
  • 1 garzón
  • 1 técnico operador de plantas
  • 1 periodista
  • 1 técnico mecánico

Para postular, es necesario cumplir con los requisitos del cargo de interés y registrar los antecedentes personales.

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