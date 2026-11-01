Carabineros abre concurso público con 15 puestos de trabajo: Revisa los cargos disponibles, sueldos y cómo postular

Carabineros de Chile inició un concurso público para cubrir 15 puestos de trabajo destinados a persona civil, con remuneraciones que van desde los $724.800 hasta los $2.545.006, dependiendo del cargo, las funciones y la región en la que se desempeñarán.

La convocatoria contempla vacantes en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Maule, Biobío y Metropolitana, con el objetivo de fortalecer las labores administrativas y especializaciones en distintas unidades policiales.

El proceso comenzó el pasado 30 de octubre y continuará abierto hasta el domingo 15 de noviembre de 2026.

Las contrataciones se realizarán bajo la modalidad de personal a contrata, incorporando profesionales, técnicos y trabajadores administrativos.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

El concurso contempla las siguientes vacantes:

2 cocineros.

3 administrativos.

2 auxiliares de servicios menores.

1 periodista.

1 asesor comunicacional.

1 contador auditor.

1 asistente social.

1 técnico mecánico.

1 técnico en programación.

1 fotógrafo.

1 operador de emergencia.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial de postulaciones de Carabineros de Chile, en donde podrán revisar las bases del concurso, los requisitos específicos de cada cargo y formalizar su solicitud.

El plazo para enviar los antecedentes se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2026.