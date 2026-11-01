Vocero Arenas sobre figura del ministro Joge Quiroz: “Es una persona mucho más razonable, más realista y más lúcido de lo que aparenta”

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la situación del Gobierno, en medio de la crisis por rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales a menores de edad y el complejo momento económico.

En conversación con Canal 13, Arenas respaldó la labor del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Sobre este punto, sostuvo que “yo no conocía al ministro Quiroz antes de asumir. Lo he conocido ahora y he tenido varias reuniones con él. Y es una persona mucho más razonable, más realista y más lúcido de lo que aparenta”.

“Sabe perfectamente cuál es el componente político de las medidas, sabe perfectamente trabajar en el equipo”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “por lo tanto, no tengo dudas que este equipo que tiene técnicos, políticos, dirigentes sociales, tarde o temprano va a lograr conjugar un proyecto político sólido y coherente”.