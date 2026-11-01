“No hay que tratar de realizar teorías medias conspirativas”: Gobierno descarta tensión con Argentina por viaje de buque chileno Danstar a las Malvinas

El Gobierno descartó que el próximo viaje del buque chileno Danstar hacia las islas Malvinas derive en una crisis con Argentina y confirmó que ha mantenido conversaciones con Buenos Aires sobre el tránsito de la embarcación.

“Yo creo que no hay que tratar de realizar teorías medias conspirativas de qué va a ocurrir, si van a interceptar al buque o no. Todo eso son hoy día especulaciones”, afirmó el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, en Mesa Central de Canal 13.

La autoridad agregó que “no hay nada concreto, no hay ninguna decisión oficial ni del gobierno argentino de hacer algo”.

“Nosotros confiamos en que las relaciones bilaterales que tenemos son lo suficientemente sólidas como para no hacer de un tema puntual una crisis internacional”, sostuvo.

El viaje del Danstar a las Malvinas

El Danstar, buque de carga de bandera chilena perteneciente a Easter Island Logistics, zarpó desde Valparaíso el 29 de octubre rumbo a Magallanes. La nave será preparada en los astilleros de Asmar antes de comenzar una nueva ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Stanley, cuyo inicio está proyectado para comienzos de diciembre.

La operación ha generado reparos en Argentina debido a la disputa de soberanía que ese país mantiene con Reino Unido por las islas y a una eventual vinculación de la ruta con actividades de explotación de recursos naturales en el territorio.

El canciller argentino, Pablo Quirno, ya había descartado públicamente una intervención contra la embarcación. “No tenemos intención de atacar, no tenemos intención de abordar”, afirmó a mediados de octubre.

Quirno sostuvo además que Argentina no puede impedir el denominado “paso inocente” de la nave y calificó las conversaciones con Chile como “extremadamente constructivas”, aunque Buenos Aires ha expresado reparos ante una eventual colaboración logística con la explotación de recursos naturales en las islas.