Conaf activa alerta temprana preventiva por calor extremo en todo Chile: Medida regirá hasta marzo de 2027

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó acerca de la alerta temprana preventiva nacional por calor, que abarcaría todas las regiones del país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártida Chilena.

El organismo señaló que esta medida estará vigente desde este 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

“Ante el aumento sostenido de las temperaturas y la mayor frecuencia de episodios de calor extremo, se reforzará la vigilancia para actuar a tiempo”, indicaron desde la entidad en sus redes sociales.

Tras ello, las autoridades activarán el anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo, además del refuerzo del monitoreo en zonas de mayor vulnerabilidad y recurrencia.

Incluso, se realizará una activación preventiva de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en las comunas, el alistamiento de enlaces de coordinación y operaciones de emergencia, y la identificación de grupos vulnerables.

Las acciones también incluyen campañas de difusión con medidas preventivas y coordinación permanente con la Dirección Meteorológica de Chile, el Ministerio de Salud (Minsal) y otros organismos correspondientes.

Finalmente, Conaf instó a la ciudadanía a mantenerse informado sobre los pronósticos a través de canales oficiales, evitar la exposición innecesaria al calor extremo y evitar hacer fuego en zonas rurales o de vegetación seca.