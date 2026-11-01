Sorpresa de Halloween: HBO Max estrenó “Una historia de Derry”, un nuevo especial del universo de “It”

El terror de Derry tiene una historia anterior al payaso que lo hizo famoso. HBO Max estrenó por sorpresa un especial vinculado a It: Bienvenidos a Derry, que lleva al público cientos de años antes de los acontecimientos de la serie.

Titulado A Story of Derry (Una historia de Derry), el capítulo fue lanzado el sábado 31 de octubre, coincidiendo con Halloween. Sus 30 minutos proponen una nueva visita al universo de Stephen King, esta vez desde un pasado mucho más remoto.

¿De qué trata el episodio especial?

La historia sigue a tres jóvenes que se internan en un bosque y se encuentran con un aterrador espíritu ancestral, según la sinopsis de la plataforma.

La propuesta desplaza el foco hacia una época anterior a Pennywise y amplía el pasado del escenario donde transcurren las películas y la serie.

IT’s a surprise Halloween treat. Catch this never-before-seen special exploring the origins of IT in Derry. #AStoryOfDerry is streaming now on HBO Max. 🎈 https://t.co/BpXHZHdlQU — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) October 31, 2026

Se trata de una entrega adicional, distinta de los nuevos episodios de la segunda temporada.

El especial está dirigido por Tazbah Chavez, con guion de Cherie Dimaline y Jasmyne Flournoy. Su elenco incluye a Kiawentiio, Brandon Oakes, Isabel Deroy-Olson y Zahn McClarnon.

Cómo se conecta con Bienvenidos a Derry

La serie original debutó el 26 de octubre de 2025 como una precuela de las películas It (2017) e It: Capítulo dos (2019), dirigidas por Andy Muschietti. Su historia desarrolla el universo de la novela de Stephen King y los episodios de horror que marcaron al pueblo ficticio.

Este nuevo especial da otro salto hacia atrás: en lugar de continuar inmediatamente los acontecimientos de la primera temporada, explora una historia situada siglos antes.

El lanzamiento también llega después de que HBO renovara It: Bienvenidos a Derry para una segunda temporada en agosto, por lo que funciona como una entrega adicional para los seguidores mientras esperan la continuación.