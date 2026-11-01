“El Presidente ha reconocido el error y esa ley hay que cambiarla”: Cardenal Chomali sobre Kast y las rebajas de condenas

El cardenal Fernando Chomali pidió modificar la legislación y poner a las víctimas en el centro de la respuesta a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, una controversia que mantiene bajo cuestionamiento al Ministerio de Justicia.

En declaraciones a T13 este domingo, el arzobispo de Santiago planteó que la discusión debe considerar las consecuencias que estas decisiones tienen para quienes sufrieron los delitos y sus familias.

“En primer lugar hay que mirar a las víctimas y a los familiares de las víctimas”, sostuvo.

Desde esa preocupación, Chomali llamó a revisar cómo se elaboran las normas que permiten acceder a beneficios penitenciarios.

“Las leyes tienen que ser hechas de mejor manera, tienen que ser más pensadas para que hechos como estos nunca vuelvan a ocurrir, porque evidentemente que ha generado un malestar muy generalizado”, afirmó.

Valora reconocimiento de Kast y pide cambiar la ley

El cardenal también valoró que el presidente José Antonio Kast reconociera un error en el caso. Sin embargo, junto con destacar ese gesto, planteó la necesidad de introducir cambios legales.

“Ha reconocido el error y eso es algo positivo y esa ley hay que cambiarla”, señaló.

El caso salió a la luz tras conocerse que el Ministerio de Justicia había autorizado rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, lo que abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados para concederlas.

Desde 2022, la ley excluye a condenados por estos delitos del beneficio de reducción de penas por buena conducta. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que esa prohibición no podía aplicarse a delitos cometidos antes del cambio legal.

La controversia se centra en esa interpretación y en si correspondía otorgar las rebajas o rechazar las solicitudes y defender esa decisión ante los tribunales.

Chomali en tanto, su apoyo a las acciones de la Defensoría de la Niñez para intentar revertir las decisiones cuestionadas.

“Me parece bien que la Defensoría de la Niñez esté haciendo todo lo posible para revertir esos procesos”, manifestó.

El cardenal insistió en que la respuesta debe atender especialmente a las personas afectadas: “La tranquilidad de las víctimas y los familiares es lo primero que tenemos que rescatar”, sostuvo.

La preocupación por las consecuencias de estas rebajas también ha sido planteada por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille. En una entrevista con T13 reseñada por la propia institución, advirtió que generan una sensación de impunidad y contradicen los avances legislativos destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes.