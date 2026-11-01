Mortal accidente en rafting en San José de Maipo: Reportan al menos dos fallecidos tras vuelco de balsa en sector de San Alfonso

Una emergencia se reportó durante la tarde de este domingo en el río Maipo, en la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar difundida por equipos de emergencia, varias personas fueron vistas nadando en el río, mientras que también se alertó sobre la presencia de una balsa roja y un kayak sin ocupantes.
El hecho habría ocurrido en San Alfonso, en el sector de El Toyo, y de forma preliminar se indicó que habría dos personas fallecidas y otras desaparecidas.
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