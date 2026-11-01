Comienza votación para elegir uno de los murales que estarán en la futura Línea 7 del Metro: Cómo participar

La Corporación 3xi y Metro de Santiago abrieron una votación ciudadana para elegir uno de los murales que formarán parte de las estaciones de la futura Línea 7 del transporte capitalino.
El proceso pertenece al concurso Ruta del Encuentro y permite participar a personas de todo el país.
La obra elegida se incorporará directamente a la gran cantidad de murales de la red ferrovaria, una vez la nueva línea sea inaugurada, cuya fecha prevista es diciembre de 2028.
De la primera postulación se convocaron a 1.350 aristas con sus propuestas inspiradas en el concepto del encuentro. De ese proceso surgieron las 21 finalistas.
¿Cómo votar?
Para conocer las obras y votar por tu favorita, pueden ingresar al sitio de Ruta del Encuentro.
Allí podrás votar por uno de los 21 finalistas de este concurso.
La votación estará disponible hasta el 30 de noviembre.
El 1 de diciembre se darán a conocer los resultados.
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