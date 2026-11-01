Diputado Leiva (PS) respalda ofensiva contra Rabat: “Vale la pena” seguir adelante con la acusación constitucional

Esta jornada, Raúl Leiva (PS) abordó la decisión de la oposición de avanzar en una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con T13, Leiva sostuvo que “es un tema que hay que debatir. La decisión de las bancadas, unánime es avanzar una acusación constitucional porque los hechos, además de la infracción a nuestro juicio legal y constitucional, son gravísimos”, contestó el socialista.

En ese contexto, el parlamentario cuestionó que las rebajas de penas permitieran la salida anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores de 14 años, calificando la situación como “brutal”.

“Permitir que violadores y abusadores de niños menores de 14 años salgan en libertad por una decisión administrativa nos parece brutal, sin perjuicio del tema político y del tema ético, y por consiguiente lo que queremos ahora es que nos lleguen los antecedentes. Lo solicitamos”, añadió.

Asimismo, Leiva criticó la falta de respuestas del Gobierno durante la sesión especial de la Cámara del miércoles, apuntando a que no se entregaron los antecedentes solicitados ni se detallaron medidas de apoyo para las víctimas.

En esa línea, recalcó: “Por consiguiente, esperamos que el Gobierno nos entregue esos decretos” y dijo que “vale la pena” seguir adelante con la ofensiva contra el secretario de Estado.